《Darksiders：Genesis 》公開協力模式最新畫面

Airship Syndicate 開發製作，預定於 PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC／Google Stadia 等平台推出的人氣砍殺動作 RPG《Darksiders 末日騎士》系列最新衍生新作《Darksiders：Genesis 暗黑血統：創世記》，官方特地公開本作畫面分割的區域 Co-op 協力同樂實機展示讓玩家們欣賞。

《暗黑血統：創世記》為《Darksiders》系列之父「Joe Madureira」所領軍的 Airship Syndicate 全新開發製作的砍殺動作 RPG《Darksiders 末日騎士》系列衍生新作，遊戲故事背景設定為初代之前的前傳故事，在操作上採用俯瞰視點的動作 RPG 玩法。在遊戲中，除了描述「War」（戰爭）與「Strife」（衝突）為了追捕賜予地獄惡魔們力量的「Lucifer」（路西法），而展開一場巡迴七個封印的戰鬥冒險故事外，還搭載了單人模式與 Co-op 協力等要素，以及 RPG 角色養成要素等設定，讓玩家們體驗不同於之前《Darksiders 末日騎士》系列的全新戰鬥樂趣！

而在這次官方所公開的影片方面，將會收錄使用本作 PC 版來進行的畫面分割 Co-op 協力模式的最新畫面演出，讓玩家們可以藉此確認遊戲中隨意切換操作角色來進行的激烈戰鬥、頭目戰的最新模樣，以及在關卡上的冒險探索，還有角色技能樹的養成培育等等，喜歡本系列的玩家們，不妨現在就趕快先來確認欣賞看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】