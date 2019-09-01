【TGS 2019】《伊蘇IX》東京電玩展設試玩　Falcom jdk Band出演

日本Falcom預定2019年9月26日在PS4主機上推出的人氣動作 RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIX モンストルム・ノクス），宣布也將於9月12日起在日本千葉幕張展覽館開幕的東京電玩展TGS 2019中正式展出。

展示將會在 Konami 展區內的日本 Falcom 攤位公開試玩機台，玩家們將可以藉此體驗官方特地為本次東京電玩展準備，可以讓玩家們搶先嚐鮮在遊戲內一開始登場的迷宮關卡內，使用各種異能動作招式進行探索冒險，或是與頭目強敵交戰的最新版本「TGS2019 Ver.」；官方還將會贈送全體試玩玩家會場限定的非賣品特典《伊蘇IX》特定保溫杯與《軌跡》系列 15 周年紀念資料夾等作為獎勵，喜歡《伊蘇IX》與《軌跡》系列的粉絲們到時可別錯過！

另外官方也宣布，將於東京電玩展 9 月 14、15 日兩天，同樣在 Konami 展區地舞台上推出《伊蘇IX》發售紀念「Falcom jdk Band」樂團特別 Live 舞台表演，還將會於現場首度公開本次《伊蘇IX》的劇中曲演奏表演，也是粉絲們到時絕對不能錯過的喔！

（《伊蘇IX：Monstrum Nox》宣傳圖片）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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