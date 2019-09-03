CWHK48香港首屆Cosplay Fashion Show回顧　Cosplayer走秀圖輯

Comic World HK 48在過去的星期日，8月25日順利舉行。在活動當天一個舞台的焦點節目，是香港的首次Cosplay時裝展「Hong Kong Cosplay Fashion Show」。當Cosplayer以時裝展的形式走天橋會是怎麼樣的呢？

所謂Cosplay Fashion Show，就是以Cosplay為主題的時裝秀。類似主題活動其實在日本、中國等地區已頗為常見，但香港未曾正式舉行。香港有很多Cosplayer，也舉辦過多次Cosplay比賽，在今屆CWHK中，終於由Ctrl Media、Act Media、17 Media及美萌工房合作，舉行了首次的Cosplay時裝秀。

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Cosplay Fashion Show在CWHK 48，6樓的第二展廳舉行，由長腿木木及Snow擔任主持。（歐敬洛攝）

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40多套不同作品展出

這次的Cosplay時裝秀展出了40多套不同的Cosplay服，由Cosplayer穿上服飾在天橋上走秀。Cosplay主題包括了《聖鬥士星矢：覺醒》、《食夢計劃》、《SINoALICE》等多套動畫遊戲作品。

而除了作品外，這次時裝秀還有一個亮點，是17 Media及美萌工坊的參加。相信大家對美萌工坊不會陌生，美萌工坊是中國Cosplay服飾最大品牌之一。這次時裝秀部分的服飾，就是來自美萌工坊的作品。

遊戲聖鬥士覺醒中，女版的射手座。（歐敬洛攝）

美萌工坊服裝，LoveLive Sunshine的天使渡邊曜。（歐敬洛攝）

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豆知識：為何不介紹作品名？ 相信首次看Cosplay時裝秀的觀眾，都會有一個疑問：到底這作品和角色是誰？為何大會不在活動中標示或介紹呢？ 其實這由於是版權限制。相信大家都知道Cosplay服飾不能印上作品Logo或名稱，時裝秀亦一樣。而Cosplay時裝秀目的是讓觀眾看服飾製作和Cosplayer的演出，而不是作品，因此不會在活動中出現作品角色標示和介紹。

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冰雪天使版的木之本櫻，是這次Cosplay秀中的最大的焦點之一。（歐敬洛攝）

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意外：中途突然斷電

不過這次時裝秀還是發生了兩個意外，第一是部分特意從中國前來的Cosplayer因簽證問題，無法上台。一些原定由中國Cosplayer穿上的服裝要由香港的Cosplayer頂替，這也是美萌工坊的遺憾之一。

另一個是活動進行期間，舞台突然斷電，讓時裝秀中斷近10分鐘，讓人始料不及。

但這次的時裝秀最終仍能順利結束，引述由已有多次參加時裝秀經歷的美萌工坊負責人評價，活動是「比想像中還要好」。相信大會吸收這次經驗，未來能夠舉辦更專業精彩的活動，讓我們期待不久的將來會有第二屆吧！

時裝展結束後，一眾Cosplayer再走到台前致謝。（大會提供）