《絕體絕命都市 4 Plus：夏日回憶》繁體中文版2020年初推出

【絕體絕命都市 4 Plus：夏日回憶 中文版】台灣發行商傑仕登宣布，由 Gz Studios 開發，造成話題且不斷熱議的求生動作冒險遊戲《絕體絕命都市》系列最新作─《絕體絕命都市 4 Plus：夏日回憶》，確定亞洲地區將於 2019 年 10 月 17 日發售 PS4 繁體中文版，同時也確定 Nintendo Switch 繁體中文版，將於2020年年初發售，並宣布雙版本將免費提供豐富的遊戲追加內容。

本次為慶祝繁體中文版發售，所有於日本須付費追加的後日談劇情，將免費提供給所有購買支持繁體中文版的玩家朋友。PS4 版將會透過亞洲地區 PSN 免費提供下載；NS 版則將直接收錄於到時發售的遊戲卡匣中。同時也準備了亞洲繁體中文版獨家服裝─「"快逃呀”T恤」，於遊戲開始便可以更換。

亞洲中文版獨家服裝 ─「快逃呀」T恤 〈Gamebase 授權使用〉

《絕體絕命都市 4 Plus：夏日回憶》是以遭逢地震與洪水等天災襲擊的都市為背景的災難求生動作冒險遊戲《絕體絕命都市》系列最新作。故事背景設定在 201X 年 7 月，敘述因參加面試而來到某大都市的主角，遭遇前所未有的超大地震。為了生存下去，主角將在這個餘震不斷的陌生都市四處徘徊，一邊面對互相幫助與互相仇視的災民，一邊收集情報，設法逃離這個崩壞的都市。

產品資訊 遊戲名稱：絕體絕命都市 4 Plus：夏日回憶 遊戲原名：絶体絶命都市 4 Plus -Summer Memories- 遊戲類型：求生動作冒險 開發商：Gz Studios 亞洲總發行：傑仕登股份有限公司 香港代理：Game Source Entertainment 對應平台：PlayStation 4、Nintendo Switch 發售日期：PlayStation 4----2019年10月17日 Nintendo Switch----2020年初預定 建議售價：PlayStation 4----NT.1790元；HKD. 448元 Nintendo Switch----未定 語音：日文 字幕：繁體中文 年齡分級：限制級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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