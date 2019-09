《初音未來 Project Diva Mega39's》正式曝光　Switch都有得玩！

日本 Sega 預定於 2020 年初在 Nintendo Switch 主機上推出,以人氣虛擬歌姬「初音未來」為題材的新作節奏動作遊戲《初音未來 Project Diva Mega39's》(初音ミク Project DIVA MEGA39’s),宣布決定於 2020 年 2 月 13 日正式上市,定價普通版/下載版都是 5,990 日圓,內含豐富特典的限定版則是 9,990 日圓。

身為 Sega 旗下人氣音樂節奏遊戲企劃「Project Diva」十周年紀念作品的本作,除了將會收錄系列這十年來總計多達 100 首的曲目登場,還有包括專為本作而寫的新主題歌「Catch the Wave」(Music & Lyrics by kz(livetune)),合計共有 101 首曲子可以遊玩(其中有 10 首為新曲),能夠使用裝扮的服裝造型更多達 300 件以上,在內容上可說是非常豐富!

(《初音未來 Project Diva Mega39's》宣傳圖片)

除了豐富的曲目與服裝外,在這次遊戲模式方面也有著極大的不同。本次除了類似《Arcade Future Tone》等系列作玩法的 Arcade 大型機台模式外,還有專為這次 Switch 版準備,讓玩家們使用 Joy-Con 搖桿來遊玩的全新「Mix」遊戲模式(所有曲目都可以用這兩種模式挑戰),也將帶給喜歡初音的粉絲們全新不一樣的遊戲樂趣挑戰!

而隨著這次本作發售日決定,官方也公開遊戲早期購入特典與豪華限定版特典的最新情報。首先在早期首批購入特典部分,將贈送收錄系列包括「The secret garden」(Music by 神前 暁、Lyrics by 畑 亜貴)、「ゆめゆめ」(Music & Lyrics by DECO*27)等在內四首主題歌的 DLC 追加歌曲「主題歌包」作為特典贈品。

至於在豪華限定版《初音未來 Project Diva Mega39's 10 周年紀念同梱合輯》方面,將會收錄可以盡情欣賞遊戲內樂曲的 CD 同梱集(5 張 1 組)與能夠下載主題歌「Catch the Wave」的 SONOCA 音樂卡片。同時,限定版收納盒等還將會邀請人氣繪師「KEI」繪製圖案,讓喜歡初因的粉絲們可以一口氣珍藏最豐富的初音歌曲!

另外,隨著本作將於 2020 年上市,日本周邊大廠 Hori 也將互推出本作 Switch 版與 PS4 版《Future Tone DX》的專用大型搖桿登場讓玩家們收藏(將採限期預約生產制),有興趣的玩家們也可以趁現在先上官網確認看看,以免錯失預約入手的機會!

