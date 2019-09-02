《初音未來 Project Diva Mega39's》正式曝光　Switch都有得玩！

日本 Sega 預定於 2020 年初在 Nintendo Switch 主機上推出，以人氣虛擬歌姬「初音未來」為題材的新作節奏動作遊戲《初音未來 Project Diva Mega39's》（初音ミク Project DIVA MEGA39’s），宣布決定於 2020 年 2 月 13 日正式上市，定價普通版／下載版都是 5,990 日圓，內含豐富特典的限定版則是 9,990 日圓。

身為 Sega 旗下人氣音樂節奏遊戲企劃「Project Diva」十周年紀念作品的本作，除了將會收錄系列這十年來總計多達 100 首的曲目登場，還有包括專為本作而寫的新主題歌「Catch the Wave」（Music & Lyrics by kz（livetune）），合計共有 101 首曲子可以遊玩（其中有 10 首為新曲），能夠使用裝扮的服裝造型更多達 300 件以上，在內容上可說是非常豐富！

（《初音未來 Project Diva Mega39's》宣傳圖片）

除了豐富的曲目與服裝外，在這次遊戲模式方面也有著極大的不同。本次除了類似《Arcade Future Tone》等系列作玩法的 Arcade 大型機台模式外，還有專為這次 Switch 版準備，讓玩家們使用 Joy-Con 搖桿來遊玩的全新「Mix」遊戲模式（所有曲目都可以用這兩種模式挑戰），也將帶給喜歡初音的粉絲們全新不一樣的遊戲樂趣挑戰！

而隨著這次本作發售日決定，官方也公開遊戲早期購入特典與豪華限定版特典的最新情報。首先在早期首批購入特典部分，將贈送收錄系列包括「The secret garden」（Music by 神前 暁、Lyrics by 畑 亜貴）、「ゆめゆめ」（Music ＆ Lyrics by DECO*27）等在內四首主題歌的 DLC 追加歌曲「主題歌包」作為特典贈品。

至於在豪華限定版《初音未來 Project Diva Mega39's 10 周年紀念同梱合輯》方面，將會收錄可以盡情欣賞遊戲內樂曲的 CD 同梱集（5 張 1 組）與能夠下載主題歌「Catch the Wave」的 SONOCA 音樂卡片。同時，限定版收納盒等還將會邀請人氣繪師「KEI」繪製圖案，讓喜歡初因的粉絲們可以一口氣珍藏最豐富的初音歌曲！

另外，隨著本作將於 2020 年上市，日本周邊大廠 Hori 也將互推出本作 Switch 版與 PS4 版《Future Tone DX》的專用大型搖桿登場讓玩家們收藏（將採限期預約生產制），有興趣的玩家們也可以趁現在先上官網確認看看，以免錯失預約入手的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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