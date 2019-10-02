【CODE VEIN 攻略】三大結局分支．爆機繼承元素公開

本文狀態以「一周目攻略生息於黑暗之人」為準。接下來還有網戰及進階裝備心得等攻略陸續推出，敬請留意！ （文：N.芝村）

三大結局條件

CODE VEIN主線戰鬥是一本道，中途沒有BOSS增減，以「四大繼承者的記憶歸還狀態」決定最終BOSS後進入哪一結局，「指定結局完成」及「三大結局完成」各自擁有獎盃。

「歸還記憶」的方式，是在繼承者迷宮集齊相關血英，這樣在記憶世界接近灰化繼承者會顯示按鍵後「歸還記憶」。沒歸還記憶離開時，將會取得神骸血碼代替繼承者血碼。

結局1：繼承的事與物 4場繼承者戰完全沒有歸還記憶

艾娃也是繼承者，還記憶是她和傑克加入條件？

結局2：無窮無盡 只向1名~3名繼承者歸還記憶

這不是《GOD EATER》圖！真相在御堂戰前劇情中。

結局3：生息於黑暗之人 向4名繼承者歸還記憶

「首骸之王」是超高火力雙劍大叔。

CV0405 「聖誕者」是荒神一般四腳獸 真BOSS：聖誕者 最少向1名繼承者還記憶——即是攻略結局2及結局3路線時，打倒基本最終BOSS「首骸之王」後會追加第二形態「聖誕者」。連他也打倒才會繼續結局。和助骸繼承者第二形態一樣，聖誕者戰途中死亡或用任何「回歸」指令退至槲寄生，可重新開始聖誕者戰。

開始2周目方式

據點開門STAFF ROLL之後顯示返回最終戰前狀態，並且取得BOSS父女血碼「黑帝斯」和「女王」。這狀態任何指令讀取SAVE，就會返回最終BOSS前槲寄生。如果繼續最終戰前狀態，可以探索爆機後追加的NPC劇情取深層迷宮，回據點開大門就會以繼承資料開始2周目主線。

2周目繼承甚麼？

主線故事，LV、裝備、道具、同行者及血碼數目全部繼承，故事上未加入人物及未取血碼亦不例外。如果沒有選擇「增加敵人強度」，可快速衝關攻略餘下結局。2周目槲寄生選單追加「委託一起同行」的指令，可像體驗版般從名單選擇同行者，「1周」已加入同伴全部可用。