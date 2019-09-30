【CODE VEIN 攻略】商人血碼極好用

【CODE VEIN攻略】其實遊戲初段回到據點探望商人同伴取血碼，可預早學「對毒」或「轉移脫身」等有用鍊血，令棘手前半部分稍為簡化。 （文：N.芝村）

據點同伴血碼

不論同伴是否戰鬥要員，每當劇情進入一定階段後回據點和其談話，就會得到相關血碼。主線血碼的部分「鍊血」初時未能馬上習得，取得「血英」後必須回據點讓伊奧修復。本文重點解說的是「莫克留斯」和「赫密斯」，這兩個血碼的價值在於各種對狀態異常、報酬增加和脫身技。事前已有足夠裝備和有用鍊血。

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莫克留斯（可可）

攻略「崩毀都市街區」期間和道具商人「可可」談話，就可取得血碼「莫克留斯」。被封的鍊血以「獵人」、「倖存者」及「斥候」血英修復。



-此血碼可學會「毒」及「緩速」的耐性強化和治療血碼。只要及早血碼，可以趕及對付在毒Boss「狂襲毒蝶」及緩速Boss「浸潤行刑者」前熟練化，藉此增加對策方式。

-不過血碼這最重要的鍊血，其實是用獵人「血英」修復的「回歸」。雖然消耗冥血10，但效果是「不損失霧粒的狀態下轉移至槲寄生」，而且Boss房也有效。

-美中不足的，是「增加取得霧粒」所需的「斥候」血英位於後期迷宮「昏暗洞窟」。能解鎖的時期即使沒任何加成，也可輕取數萬霧粒，是否抵得上1個被動鍊血位，則視乎玩家喜好。

赫密斯（戴比斯）

攻略「乾涸海溝」期間和深層嚮導「戴比斯」談話，就可取得血碼「赫密斯」。修復用的赫密斯「血英」主要位於深層，最後的鍊血以「倖存者」及「斥候」血英修復。



-此血碼擁有「僵直」的對策用鍊血，遊戲前半僵直系的敵人以犬型嘍囉為主。僵直發動時無法動彈，但可在異常值開始儲集前先用預防…

-「提升獲得道具機率」效果正如此名稱，大量刷道具後可變換為霧粒。和「增加取得霧粒」，這招可在早期解鎖學會

-「血之衝擊」可轟飛對手，主線迷宮可用這招將中型以下嘍囉轟出場外跌死。