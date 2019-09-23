10月高達GUNPLA EXPO模型祭典．12款會場限定．必搶MG彩透ZZ高達

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10月11日起九龍區有高達40週年．GUNPLAEXPO 高達模型展覽，展覽期間將陸續推出共12種限定模型，還記得上回時代高達展的彩透沙煞比炒上天，今次記得留意RG彩透沙煞比及日本也斷貨的MG彩透ZZ！

今次高達 GUNPLA EXPO 2019 於 2019年10月11日 至10月27日進行，在商場內會有「高達歷史時光隧道」，睇盡自1978年誕生至今20部高達動畫主角1/100模型，又有《SD三國創傑傳》劉關張高達立像，以及超巨型3米高迷惘高達紅色機壓場。另外，BANDAI 會公開多款40週年高達模型新作，以及「高達模型作家環球盃」GBWC2019 香港地區預賽得獎作品，就算零消費也能樂上半天。

有3米高巨大紅迷高達立像、有新作及得獎高達模型展品，當然少不了購物區。（BANDAI圖片）

模型限定品．頭輪睇好RG沙撒比．次回必搶MG ZZ

今次會場有12款限定品高達模型發售，並會分為10月11日、10月18日兩批發售，頭輪看好彩色透明RG沙撒比！雖然暫時展覽限定品都屬台場Gundam Base賣過的款式，並非為香港特別生產，不過MG彩色透明沙撒比在香港一直也炒得好貴，RG版Sazabi 本身出名比MG做得更好，400蚊絕對值得入手！反而MG 彩色透明高機動精神感應渣古Ver.Ka 雖然分量十足，唯定價頗高（$800），未定有升值空間。

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第2輪貨10月18日起發售，MG彩色透明ZZ高達ver.Ka 同樣來自Gundam Base Tokyo，它分色細緻，又有核戰機等大量內機構，做透明版一流，日本那邊已經斷貨，值得入手。至於彩色透明版HG 1/144敘述高達C式裝備，那些半透明龍蝦肉真是令人不安……

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BANDAI HOBBY EXIHIBITION & GUNPLA EXPO 2019 @ Olympian City

日期：2019年10月11日 至10月27日

時間：12pm - 9pm

地點：奧海城2期地下主題中庭

免費入場

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