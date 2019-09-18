黑色三連星「大魔頭」扭蛋試玩　正過高達Gundam head分量十足！

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試玩高達系列「大魔頭」扭蛋（Dom Head），它配色鮮豔、流線外型，而動十字眼和透明膠眼罩細節亦豐富，扭隻回家改裝上色，好玩過砌模型。

【高達 大魔頭扭蛋】曾經大熱的扭蛋「渣古頭」Zaku head，出了不同顏色幾代版本後，「高達頭」Gundam head熱潮不再。個人分析，因高達頭扭蛋構造太複雜，不少部件更以膠水固定，難以拆開上色改燈。今次主題再次回到線條簡潔的自護軍機體，外型流線優美，又有可動十字獨眼、透明眼罩等細節，很是精美。

「渣古頭」系列優點，扭出來時並沒有保護蓋，「蛋殼」本身就是模型部件的一部份；拆開再組合好，機動戰士頭像更比「蛋殼」更巨型，很是神奇。（鍾世傑 攝）

左起為基本／實驗／沙漠大魔頭扭蛋（鍾世傑 攝）

3款大魔頭中，基本型跟實驗型未爆開前樣子幾乎完全一樣，有趣在筆者也是砌到一半才發現這隻不是基本型大魔（笑）。（鍾世傑 攝）

3款大魔各有特色，逐隻砌畀你睇

今輯3款扭蛋不只單純改色那麼簡單，除了基本的MS-09大魔，不少人想儲3隻大魔扮「黑色三連色」，另外2款機：實驗機大魔、沙漠大魔的天線、動力喉管等細節隻隻不同，很多改裝空間，相信會重燃軍事模型迷改裝熱。

實驗型大魔頭最難砌，跟我的步驟製作吧。（鍾世傑 攝）

實驗型大魔最難砌．即睇製作說明圖輯

筆者開錯了「實驗型大魔」，那就繼續錯下去吧！因為筆者發現，大魔頭原來比渣古頭複雜一點點，當中「實驗型大魔」最多部件，不看說明書組合有一定難度，現在逐step教你。

直至將零件完全拆開，如果你發現有圖中左右上角兩包喉管部件，這就是就實驗型大魔。（鍾世傑 攝）

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沙漠專用型大魔雖然配色少了一點，其實部件數最多。（鍾世傑 攝）

沙漠專用大魔．獨有天線造型特別

「沙漠專用型大魔」分色比較少，但部件是3隻之中最多，3條動力管的組合法，可以看下圖逐step指示製作。

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基本款式大魔最簡潔，好有衝動想扭3隻，組成黑色三連星。 （鍾世傑 攝）

標準型大魔最易砌

如你已經組合好以上兩款，那標準款式已難不到你。留意3款中只有這隻零件數最少的基本款，有附送黑色三連星logo、編號等貼紙，別誤將它跟扭蛋說明書一起掉棄。

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跟渣古頭比較一下size，大魔比較頭身，不過整體比較其實比渣古頭細，其實是個半胸像。 （鍾世傑 攝）

HK$50／抽1隻不可揀款（鍾世傑 攝）

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