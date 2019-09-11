《Fate/Grand Order 絕對魔獸戰線巴比倫尼亞》10.5香港台灣首播

10月5日開播的《Fate/Grand Order -絕對魔獸戰線巴比倫尼亞-》第二支預告PV日前公開，台灣官方確定將舉行先行上映會以及戲院轉播。

香港區都有得睇《Fate/Grand Order -絕對魔獸戰線巴比倫尼亞-》

0話已可於香港ViuTV免費收看 第1話10月5日起跟日本台灣同步首播

《Fate/Grand Order -絕對魔獸戰線巴比倫尼亞-》是取自人氣手機遊戲《Fate/Grand Order》中最被推崇的章節「第七特異點 絕對魔獸戰線 巴比倫尼亞」改編而成的動畫，第二彈PV中能看到充滿魅力的角色們躍動的各種場面。

《Fate/Grand Order -絕對魔獸戰線巴比倫尼亞-》即將於10月5日開播。（《Fate/Grand Order -絕對魔獸戰線巴比倫尼亞-》海報）

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隨著PV的公開，也發表了主題曲演唱團體的情報，由三人鬼才創作樂團「UNISON SQUARE GARDEN」擔任本作的主題曲「Phantom Joke」的創作及演唱，團員田淵智也表示會作出不輸給多彩故事、能夠妝點冒險譚的厲害主題曲。另外也決定在9月24日晚間舉行先行上映會，台灣方面威秀影城將會於9月16日開放售票，希望能夠第一時間參與轉播的粉絲千萬不要忘記售票時間。

《Fate/Grand Order -絕對魔獸戰線巴比倫尼亞-》主題曲由三人鬼才創作樂團「UNISON SQUARE GARDEN」創作及演唱。（Gamebase）

※售票資訊 《Fate/Grand Order -絕對魔獸戰線巴比倫尼亞-》 先行上映會-現場直播 售票時間： 09/16(一) 12:00起，售完為止。 直播時間： 09/24(二)18:45入場 直播地點： 台北信義威秀影城 板橋大遠百威秀影城 林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城 新竹大遠百威秀影城 台中TIGER CITY威秀影城 台南大遠百威秀影城 高雄大遠百威秀影城 購票通路： 直播影城現場／威秀影城官網／官方APP線上訂票系統 票價：1,000元

《Fate/Grand Order -絕對魔獸戰線巴比倫尼亞-》 先行上映會海報

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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