PS4/NS《Fairy Tail 妖精的尾巴》公開系統　自由挑選魔導士組隊

【PS4/Switch/Steam《Fairy Tail 妖精的尾巴》】日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於 2020 年在 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出，以同名人氣動漫為題材，由《鍊金工房（鍊金術士）》系列開發團隊 Gust 全新打造的 RPG 新作《Fairy Tail 魔導少年》，官方特地公開遊戲最新情報要給玩家們知道！

本作為一款以「真島浩」同名人氣動漫大作《魔導少年》為題材改編的新作 RPG。在這次遊戲中，將採用指令戰鬥形式的戰鬥系統，玩家們可以從原作中包括妖精女王艾爾莎、火龍之滅龍魔導士納茲、冰之造型魔導士格雷、星靈魔導士露西等眾多登場魔導士中挑選自己喜歡的角色來進行組隊，體驗原作中盤的高人氣故事劇情魅力！

即睇《FAIRY TAIL 魔導少年》精彩遊戲畫面▼▼▼

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同時官方也預告，隨著東京電玩展將自 9 月 12 日明天起正式開幕，官方也將於日本時間 9 月 15 日 13:00 在東京電玩展特別舞台舉辦本作發表活動，屆時將會有鯉沼久史總製作人、菊地啓介製作人及妖精女王艾爾莎配音大原沙耶香等特別來賓登場，現場除了將會公開遊戲內實機影像外，還有眾多最新情報資訊即將公開，有興趣的玩家們到時可別錯過官方的最新發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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