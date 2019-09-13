Switch《怪物農場》最新宣傳影片公開 收集育成200種以上怪物

【怪物農場 / Monster Farm／モンスターファーム】日本Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於2019年在Nintendo Switch／iOS／Android等平台推出，目前預約註冊活動也正在官網進行中的《怪物農場》（Monster Farm／モンスターファーム），官方特地公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為一款將過去日本Tecmo於1997年在PS主機上推出，讓玩家們化身為一名「飼育家」（ブリーダー），來收集各式各樣怪物進行培育，不但可透過交配誕生更強新怪物，還可從各式音樂CD光碟（圓盤石）裡誕生怪物來進行培育養成的人氣養成對戰遊戲《怪物農場》給重新移植推出的移植重製版。

在這次的移植重製版中，除了保留之前版本怪物收集培育的養成對戰設計之外，也將會把原作中利用CD來誕生各種怪物的要素再度收錄登場（不過收錄的形式變成讓玩們透過網路來從獨自的資料庫裡搜尋CD名稱，藉此來讓怪物誕生的新設計），總計將會收錄多達200種以上的怪物讓玩家們進行培育養成與合體！

PS名作《怪物農場》將於2019年復活。（《怪物農場》宣傳圖片）

另外，玩家們除了可以讓自己培育出來的怪物參加大會來進行對戰外，也能下載其他訓練家培育的怪物來與自己的怪物對戰一試身手；同時本作還將預訂定期推出各式各樣異業合作與限期活動，並支援讓玩家們自由拍攝畫面分享到SNS社群網站等等，都讓遊戲趣味性更加提升許多！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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