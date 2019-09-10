BioHazard版L4D?《Project Resistance》合作4打生化危機經典喪屍

遊戲動漫
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【BioHazard版L4D？】CAPCOM 早前公開今年 TGS 將會推出新作《Project Resistance》試玩，這個驚喜引起大量玩家興趣，亦有不少人估計是《BioHazard RE：3》。9 月 9 日 CAPCOM 再公開《Project Resistance》的消息，從最新預告基本可以肯定作品是《BioHazard》（Resident Evil／生化危機／惡靈古堡）有關作品。一起看短短 1 分半鐘的預告，有多少令人興奮的細節。

外傳作品確定？

從《Project Resistance》預告分析，雖然沒有《BioHazard》系列的主角（Leon﹑Chris﹑Ada Wong 等），不過可以看到遊戲經典的喪屍 Licker（利卡）和 Mr.X（暴君），因此可以肯定這是《BioHazard》相關作品。可是，預告一開始就有 4 名陌生的主角登埸，到最後更直接對上 Mr.X，筆者估計這非系列作品，反而似是外傳或衍生遊戲，更直接的聯想就是《Left 4 Dead》式的 4 人合作遊戲。

4 名陌生主角對抗 Bio 經典喪屍（Project Resistance 預告片截圖）

合作打喪屍

《BioHazard》早在 PS2 年代就推出 4 人 online 合作外傳《Resident Evil Outbreak》和《Outbreak File #2》。從預告有 4 名角色共同抵抗喪屍看來，新作是多人遊戲的機會很高。如果用現有的遊戲參考的話，估計和 L4D 的玩法最接近（千萬不要似 WWZ 的打擊感），4 人一起推關逃生，不過未必是 L4D 的獨立關卡，更似是線性故事劇情。如果緊張感和正傳一樣的話，應該會引起極大回響。

PVP 玩法推測 可以做喪屍？

預告中，還有一個有趣的地方，除了 4 名主角外，仍有一個在背後控制一切的「人」。這名神秘人在監控室中觀察 4 名主角的行蹤，而且控制喪屍﹑Licker 和 Mr.X 登埸。更令玩家們驚喜的是，神秘人最後戴上手套，居然可以操控 Mr.X。難道《Project Resistance》是 PVP 遊戲，玩家將分成兩個陣營對戰嗎？玩家們又希望是「非對稱多人對戰」玩法（《Dead by Daylight》）還是 L4D 的 PVP 玩法呢？大家期待一下 9 月 12-15 日 TGS 的試玩報告吧。

Mr.X 的紅眼，看來更似是被操控的機械人（Project Resistance 預告片截圖）

新作將在 PS4﹑Xbox One﹑Steam（PC）推出（Project Resistance 預告片截圖）

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