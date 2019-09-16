【MHW ICEBORNE 攻略】挑戰聚魔高難度魔物　中期好用防具推薦

【MHW / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】雖然ICEBORNE主線劇情不算太困難，但是到中期開始面對Master級古龍調查任務如炎王龍、麒麟、炎妃龍（提升聚魔之地等級又或打冥波龍時獲得調查任務）等，就算未是歷戰已非常難打，因此要推薦一些中期相當好用的防具助玩家提升戰力。

《MHW ICEBORNE》畢竟Master有幾十套防具，而很多都有足以一戰的性能，當然本文提到的好裝備只是其中一部份，並不是說沒提到的就沒有一用的價值。

防具：

轟龍系列

轟龍防具在ICEBORNE很早期就能製作，卻擁有非常出眾的性能，多個部位自帶耳塞又有出色洞數，頭部、身體和腰尤為優秀；近戰玩家可以穿2~3件轟龍取其耳塞，然後換一條匠鍊，便能發揮一些需要匠才能達到紫斬的武器（如硫斬龍系列等）。至於裝套技能「滿足王」滿足感上限解放亦是十分強力，LV3的滿足感有75%機會使用道具不消耗，對奶媽來說是一大福音，就算是單用機也很大幫助：想像一下75%機會發動滿足感，平均計算即是1開4，2粒秘藥變成8粒秘藥，運氣好的話更可以變成10粒以上...

至於alpha beta選擇方面，比較建議beta，因為beta的4洞也可以用來上耳塞珠（防音珠），alpha版洞數也沒明顯優勢。

+ 10 + 9 + 8

迅龍系列

迅龍防具本身的技能主要為迴避性能，不是一個很熱門的技能，重點是其三件套裝技能「真‧利刃/彈丸節約」，對輕重弩來說是極之重要的一個技能。至於屬性解放/裝填擴充則可以在較後期使用麒麟腳+解放珠（如有）解決。

建議一律選擇beta，因為alpha的技能蹲下時移速增加、隱匿等實用性不高。

+ 8 + 7 + 6

大馬士革系列

在上位時也十分好用的大馬士革系列來到Master繼續好用，除了洞數非常優秀外，身體和腰更有集中技能，對盾斧或是蓄力流銃槍等都是恩物。手部的匠也很好用，在造到鋼龍之前都是最佳選擇。腰和腳的防禦性能對沒有鐵壁珠的獵人來說也是不錯的選擇。好用的同時製作難度也低，所需素材大都經採礦便可獲得，各部位需要的剛翼也只需一個，一般打一兩場便能拿到。

個人比較建議選擇beta，畢竟alpha自帶的防禦技能實用性一般，而且beta的洞數真是很吸引。

+ 8 + 7 + 6

冰咒龍系列

今集封面冰咒龍防具實用性不俗，首先兩件套裝技能屬性會心是所有屬性武器都需要的技能；另外轉禍為福也非常強力，1級已可提供12攻、30屬攻和5%狀態值，等如攻4、屬性1和異常攻1合共6級的技能效果。而同時轉禍為福的覆蓋率也很高，因為ICEBORNE幾乎所有魔物都有屬性攻擊，就算你說你是精英獵人不會被魔物打到，也可以主動去中狀態異常然後用打消果實/免疫裝衣，變相上Buff。

+ 10 + 9 + 8

但以上這些都不是最重要的，最重要是冰咒龍四件套技能寒氣鍊成，有專用特效和音效，收刀時武器會噴出一陣陣藍色的火焰，單是視覺效果就已經滿分，令冰咒龍成為全遊戲最佳防具。不過冰咒龍的技能主要支援屬性，如果不是用屬攻武器表現就會大打折扣。

Alpha和beta的選擇上，不考慮外觀的話，個人是有轉禍為福的部份都做了alpha，其他則beta。不過個人審美觀來說beta一套比較好看，如果不怕刷素材的話最好就各造一套；唯一是需要零玉的手部建議只做beta便可，alpha的減輕膽怯2也沒什麼用（beta手有減輕膽怯1可應付絕大部份場面了），不如取beta的洞。

未免太型，冰咒龍is da best！

黑狼鳥系列（尤其是腳）

在之前的黑狼鳥攻略都有提過，黑狼鳥防具雖然沒有套裝技能，但散件來說有著全遊戲最頂尖的性能，尤其是腳部的性能完全突破天際，想不到用什麼時就穿黑狼鳥腳大概不會錯。身體和手防具也有超好的性能，不過手部需要戰痕黑狼鳥素材才能製作，有相當難度。

+ 8 + 7 + 6

熔山龍系列

需要達到聚魔之地才能製作，最大特色是有著3件套技能「砲術極意」，可將砲術技能的等級上限提升至5（只是提升上限，仍然需要自己砌5LV砲術出來），配合銃槍或徹甲榴彈可發揮出驚人的火力。若果沒有砲術珠，熔山龍頭、身及腰3件已自帶砲術LV5，可說是送給你玩。若有炮術珠的話則可以自由組合，比較常見的配搭是轟龍頭身配熔山手腿腳，便可兼得砲術和耳塞。最重要是素材簡單，只要在聚魔之地挖一下礦、打一些低LV的怪已能製作。