【MHW ICEBORNE 攻略】挑戰聚魔高難度魔物　中期好用防具推薦

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【MHW / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】雖然ICEBORNE主線劇情不算太困難，但是到中期開始面對Master級古龍調查任務如炎王龍、麒麟、炎妃龍（提升聚魔之地等級又或打冥波龍時獲得調查任務）等，就算未是歷戰已非常難打，因此要推薦一些中期相當好用的防具助玩家提升戰力。

《MHW ICEBORNE》畢竟Master有幾十套防具，而很多都有足以一戰的性能，當然本文提到的好裝備只是其中一部份，並不是說沒提到的就沒有一用的價值。

防具：

轟龍系列

轟龍防具在ICEBORNE很早期就能製作，卻擁有非常出眾的性能，多個部位自帶耳塞又有出色洞數，頭部、身體和腰尤為優秀；近戰玩家可以穿2~3件轟龍取其耳塞，然後換一條匠鍊，便能發揮一些需要匠才能達到紫斬的武器（如硫斬龍系列等）。至於裝套技能「滿足王」滿足感上限解放亦是十分強力，LV3的滿足感有75%機會使用道具不消耗，對奶媽來說是一大福音，就算是單用機也很大幫助：想像一下75%機會發動滿足感，平均計算即是1開4，2粒秘藥變成8粒秘藥，運氣好的話更可以變成10粒以上...

至於alpha beta選擇方面，比較建議beta，因為beta的4洞也可以用來上耳塞珠（防音珠），alpha版洞數也沒明顯優勢。

+10
+9
+8

迅龍系列

迅龍防具本身的技能主要為迴避性能，不是一個很熱門的技能，重點是其三件套裝技能「真‧利刃/彈丸節約」，對輕重弩來說是極之重要的一個技能。至於屬性解放/裝填擴充則可以在較後期使用麒麟腳+解放珠（如有）解決。

建議一律選擇beta，因為alpha的技能蹲下時移速增加、隱匿等實用性不高。

+8
+7
+6

大馬士革系列

在上位時也十分好用的大馬士革系列來到Master繼續好用，除了洞數非常優秀外，身體和腰更有集中技能，對盾斧或是蓄力流銃槍等都是恩物。手部的匠也很好用，在造到鋼龍之前都是最佳選擇。腰和腳的防禦性能對沒有鐵壁珠的獵人來說也是不錯的選擇。好用的同時製作難度也低，所需素材大都經採礦便可獲得，各部位需要的剛翼也只需一個，一般打一兩場便能拿到。

個人比較建議選擇beta，畢竟alpha自帶的防禦技能實用性一般，而且beta的洞數真是很吸引。

+8
+7
+6

冰咒龍系列

今集封面冰咒龍防具實用性不俗，首先兩件套裝技能屬性會心是所有屬性武器都需要的技能；另外轉禍為福也非常強力，1級已可提供12攻、30屬攻和5%狀態值，等如攻4、屬性1和異常攻1合共6級的技能效果。而同時轉禍為福的覆蓋率也很高，因為ICEBORNE幾乎所有魔物都有屬性攻擊，就算你說你是精英獵人不會被魔物打到，也可以主動去中狀態異常然後用打消果實/免疫裝衣，變相上Buff。

+10
+9
+8

但以上這些都不是最重要的，最重要是冰咒龍四件套技能寒氣鍊成，有專用特效和音效，收刀時武器會噴出一陣陣藍色的火焰，單是視覺效果就已經滿分，令冰咒龍成為全遊戲最佳防具。不過冰咒龍的技能主要支援屬性，如果不是用屬攻武器表現就會大打折扣。

Alpha和beta的選擇上，不考慮外觀的話，個人是有轉禍為福的部份都做了alpha，其他則beta。不過個人審美觀來說beta一套比較好看，如果不怕刷素材的話最好就各造一套；唯一是需要零玉的手部建議只做beta便可，alpha的減輕膽怯2也沒什麼用（beta手有減輕膽怯1可應付絕大部份場面了），不如取beta的洞。

未免太型，冰咒龍is da best！

黑狼鳥系列（尤其是腳）

在之前的黑狼鳥攻略都有提過，黑狼鳥防具雖然沒有套裝技能，但散件來說有著全遊戲最頂尖的性能，尤其是腳部的性能完全突破天際，想不到用什麼時就穿黑狼鳥腳大概不會錯。身體和手防具也有超好的性能，不過手部需要戰痕黑狼鳥素材才能製作，有相當難度。

+8
+7
+6

熔山龍系列

需要達到聚魔之地才能製作，最大特色是有著3件套技能「砲術極意」，可將砲術技能的等級上限提升至5（只是提升上限，仍然需要自己砌5LV砲術出來），配合銃槍或徹甲榴彈可發揮出驚人的火力。若果沒有砲術珠，熔山龍頭、身及腰3件已自帶砲術LV5，可說是送給你玩。若有炮術珠的話則可以自由組合，比較常見的配搭是轟龍頭身配熔山手腿腳，便可兼得砲術和耳塞。最重要是素材簡單，只要在聚魔之地挖一下礦、打一些低LV的怪已能製作。

+9
+8
+7
【TGS 2019】MHW ICEBORNE 單挑金獅子報告　超西2鬪氣硬化超屈機
【MHW ICEBORNE 攻略】主線攻略完整合集！冰魚龍裝打到最終Boss
【MHW ICEBORNE】攻略：超方便坐騎系統　永霜凍土獸纏族任務解說
【MHW ICEBORNE】攻略　聚魔之地玩法、隱藏魔物、採集位置全攻略
【MHW ICEBORNE攻略】新魔物部位破壞、弱點屬性圖鑑一覽
【MHW ICEBORNE攻略】必整！植生研究所（農場）擴張多種一格素材
【MHW ICEBORNE 攻略】最煩素材「天地煌啼龍慈眼殼」安定入手法
【MHW ICEBORNE】飛翔爪全攻略　撞牆技巧、軟化肉質、連技派生
【TGS 2019】《魔物獵人 世界ICEBORNE》展場驚現實體「冰咒龍」
【MHW ICEBORNE 攻略】聚魔之地採集教學 客製強化、整武器裝飾品
【MHW ICEBORNE 攻略】永霜凍土、聚魔之地營地位置及開放方法
【MHW ICEBORNE 攻略】鳥龍種的頂點！黑狼鳥任務開啟條件及攻略
【MHW ICEBORNE 攻略】新據點「月辰」新功能 & NPC位置詳細介紹
【MHW ICEBORNE攻略】鍊金必得增彈珠、體術珠秘技！想刷就要快手
iOS 13實用教學：iPad試玩PS4、XBOX手掣Remote打MHW Iceborne
【MHW ICEBORNE】冰咒龍珍藏限定版開箱 & 艾露貓多功能手掣架
【MHW ICEBORNE 攻略】冰咒龍單人通關心得：飛翔爪至為關鍵
【MHW ICEBORNE】雷狼龍降臨！同場有新古龍溟龍、正式公開黑狼鳥
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。