【MHW ICEBORNE 攻略】冰咒龍單人通關心得：飛翔爪至為關鍵

MHW / Monster Hunter World大型付費DLC（G位）「ICEBORNE」推出在即，官方剛公開了限時的封面龍「冰咒龍」任務，只能說不愧是新的封面龍任務難度十分高，希望以下攻略幫到大家順利過關，亦可當作為在正式版中挑戰冰咒龍的熱身。

任務內容簡介：

在出發進行任務之前可以先更換裝備，技能全部少得可憐，這裡強烈建議將冰抗性推至20以上，便可以免疫凍傷狀態（冰咒龍有大量付加凍傷的攻擊，被凍傷便會極大幅增加體力消耗）。最簡單就是耐冰護石加上一套冰魚龍/風漂龍，便有21冰抗性；尤其冰魚龍頭身手的技能都是「體力回復量UP」，大大增加飲水的回復量，對於筆者這種技術不精的獵人來說保命比攻擊更重要。如果使用雙劍，推薦冰魚龍3件加猛牛龍腰及腳取「跑者」技能；其他武器的話則可以穿整套冰魚龍，腰和腳合共有挑戰者LV2，提升攻擊能力。

冰魚龍裝都幾好睇

如果用雙劍就可以換兩個猛牛龍取跑，冰抗和冰魚龍一樣。

第一次進行任務時會有一段和「eyeball」的劇情對話，然後會叫你打開地圖收集前往指定位置收集痕跡找出冰咒龍的位置；但其實本任務中冰咒龍固定在8區懸崖下面出現，因此不需要理會痕跡或腳印直接跑過去開波便可。成功通關一次後再進行任時就不會再有這段劇情，也可以自選開始營地，建議選16，除了最近之外更因為一出營地就有怪力種子拾取可以加攻。

注意此任務中血量和耐力固定為150，不用考量體力和耐力下建議貓飯食肉料理取其攻擊力中。另外出發打龍之前記得先進入營地帳幕，道具箱中有鬼人粉塵、硬化粉塵和閃光彈，用途相信不用再說明了吧，記得全都帶上身。

推薦武器

試玩可用的武器防具除了面板和白斬長之外沒有性能可言，試了幾種武器，推薦用雙劍或劍斧攻略；雙劍因為火屬剋冰咒龍（火屬終於有用了！），雖然因為攻擊力實在太低對剝落冰刺幫助不大（還是有些幫助的），但剋屬較易打出橙字下已就手得多；同時冰咒龍的幾個地區都有很多斜坡，雙劍的「兵長斬」以及滑空裝衣能很好地發揮。劍斧則是因為在ICEBORNE中大幅強化，可以用飛翔爪爬到魔物身上直接施放屬性解放突刺是極之優秀，尤其對冰咒龍這種過度活躍的敵人也能很好地鎖頭這點實是非常強勁。

一嘢插埋去，UN呀

重點戰術：飛翔爪送你中（埋牆）大法

因為裝備性能不足，要在15分鐘內打倒冰咒龍就要盡量運用遊戲機制及控場。最主要就是熟習用飛翔爪擊倒魔物的技巧。首先玩家的投射器需要有子彈（種類和彈數要求未明，但街邊撿的石頭便可，錯手先打了一兩顆石塊出去也沒問題），然後用飛翔爪爬到魔物的頭部，按R2使出全彈發射，然後魔物就會往前狂奔幾步；如果魔物在前衝的途中撞到牆（版邊）就會倒下「典地」；簡單點說就是將魔物送去中（埋牆），對冰咒龍這種完全不停低的敵人而言是貴重的控場手段。（按圖放大說明）

+ 4 + 3 + 2

不過這招在魔物生氣時無效（全彈發射後魔物也不會有任何反應）；而撞牆一次之後需要經過一定時間才能再次用飛翔爪送中（同樣是射完沒反應）大法，而且對冰咒龍使用兩次送中之後就會發怒。但無論如何，只要在戰鬥中控1~2次，就已經是非常大的幫助。另外一開始身上有的小刀也要盡量利用，毒刀2把即可中毒，麻痺刀4把就能麻痺。

冰咒龍各招式及對應方法：

冰咒龍可說是各大古龍的合體（外型也有點像鋼龍和屍套...），很多招式都和其他古龍相似，因此單講「避招」其實並不困難；但是冰咒龍極之靈活，移動和攻擊速度也很快，侵略性更是幾近瘋狂，冰咒龍完全不會停止攻擊，除非破壞部位或者打爆兩至三條冰刺，否則冰咒龍會像個瘋子一樣無間段瘋狂攻擊，就算在疲勞狀態下也會不停出頭鎚，留給玩家攻擊的空間極少。

這時飛翔爪就變得十分重要，冰咒龍不少招式都可以藉著以飛翔爪爬到其身上避開，但如果冰咒龍不在硬直或者在憤怒時，就會馬上（用火車等方式）將爬上身的玩家摔下去，因此也不能無責任「浪射」。另外今次試玩中飛翔爪明顯地比之前的試玩中削弱，射程大幅縮短（至少減短一半），起手也明顯減慢，不像之前那樣隨便射都能捉到魔物了，需要一點時間適應。也可以說冰咒龍就是「飛翔爪應用測試」，能夠熟練地在冰咒龍戰中運用飛翔爪便算合格了。

+ 2

大紅蓮冰輪丸

冰咒龍以冰覆蓋自己全身，上完冰後會成為瘋狂模式，會使用大量冰系招式，攻擊頻率更是高得離譜，單是避招已經令人十分忙碌；有時戰鬥途中也會突然再次「上冰」。攻擊有冰的部位可以打爆冰刺，爆完全身冰刺或一段時間後冰咒龍會用大絕「爆冰」變回「裸體」。裸體時不會使出各種冰系招式，是難得的進攻機會，不過注意就算是裸體的冰咒龍仍然十分活躍。

棱壁冰陣（冰牆生成​）

冰咒龍不少招式和炎妃龍接近，最有既視感的就是這招「冰牆生成」：很多動作會留下一團冷氣，當冰咒龍的咀炮或冰塊攻擊掃到冷氣時就會在該位置變出冰牆，被冰牆頂到會被扣血+吹飛（很像炎妃龍的紫焰對吧）；一些咀炮也會直接變出冰牆。冰牆會阻礙玩家移動及視線，攻擊或一段短時間後就會碎開消失。但注意冰牆不會阻擋冰咒龍的咀炮等攻擊，小心被冰牆擋住視線後偷偷放咀炮。不過較矮的冰牆可以作為跳台使用，看玩家如何利用了。

冰龍旋尾

用尾巴狠插玩家，平時2連插，發怒時3連插，每一次都會重新追蹤玩家位置，有時會使用派生向後跳起再用尾向前插。攻擊判定不大，要迴避不難，一直往橫走即可避開，熟習了攻擊角度後更可以趁機「攝入」冰咒龍腳底攻擊。只是有時會被連招「屈起上」，或者想埋身打時不慎被插到（經常發生）。

急凍光線

2連咀炮 ，起手快但判定細，往橫走即可避開，就算正在飲水都沒問題，威脅不大。威力頗高而且會附加凍傷，但20冰抗之下就不成問題（扣一半血左右）；只要小心別被「牆後偷射」或被連招便可。

急凍光線（橫掃版）

橫掃咀炮，面向龍的話由玩家左手面開始掃過來，和屍套龍的十分相似。在極限準確的時機下可以沒有迴避性能下碌過去，但真的是超嚴格，大概偏差一兩個frame已經會中招；安全做法仍然是遠就收刀向後飛撲，近就向右前方跑。如果有20冰抗之下威力也不到致命（6成左右），但有機會被「屈起上」貓車。如果出招時站位靠右邊，會是難得的輸出機會，盡量跑到右側攻擊吧。

群鳥冰柱

在半空生出冰柱垂直砸向玩家，傷害不高但是會吹飛+凍傷頗為麻煩。冰塊生成後有少許延遲才會掉下來，可靠反應迴避；冰塊位置感覺又隨機又不隨機，體感是貼身輸出時如果不移動一定會被打到（鬼人亂舞被打斷N次）；但稍為繞一繞圈就不會中招。

六衣冰潔陣

在地面爆出一堆冰牆，有圓形和橢圓形兩個版本，威力頗高幸好起手不算快，爆冰位置有白色的光圈提示，多加注意就不會中招。

嘔吐

在龍面前「嘔」出一堆漸漸擴大的凍氣，本身沒有傷害但是被凍氣捕捉到就會大幅減速，然後就必定會被連招。在冰咒龍眾多攻擊中是少數比較廢的一招，要把握輸出機會；只是小心不要劈得太high自己走進了凍氣範圍中。

冰天百花葬

飛上半空對地面噴冰，產生多層冰牆。這招有幾個版本，一招是斜著噴咀炮再跳上天，最大招式會以中心向外擴散爆出幾層冰牆，有點像歷戰王冥燈龍的大絕，當然範圍小很多。20冰抗下威力不高（大概扣四成血左右），不算太危險，反而是很好的進攻機會，用飛翔爪就可以躲過地面的爆冰同時攻擊到冰咒龍。基本上一見到冰咒龍飛起時用飛翔爪飛過去就沒有錯，唯一是要注意飛翔爪射程變短之下很易落空以致被冰炸到；還有就是爬上去後不要太快按攻擊，否則有機會過早落地自己撞到冰爆扣血。

+ 4 + 3 + 2

以下過關影片，網上已經不少7分鐘內的神人影片，筆者沒什麼技術，只能勉強通關，參考看看就好。

雙劍：雙劍打法相對直感，因為冰咒龍雖然攻擊密度高但是很多招式判定都不大，善用鬼人突進「攝」過去輸出，然後用迴避射擊脫離，加上各區斜坡活用「兵長斬」，打起來頗舒服。

劍斧：劍斧的打法就是活用飛翔爪送你擊倒魔物，然後趁機為劍充能（如果送中失敗就靠不動裝衣充能），劍「亮燈」後就用飛翔爪不停對頭使用零距離突刺。