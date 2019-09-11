【MHW ICEBORNE】攻略　聚魔之地玩法、隱藏魔物、採集位置全攻略

Monster Hunter World ICEBORNE（魔物獵人世界 ICEBORNE）在爆機過後就會開放新版圖「聚魔之地」（日文名為引導之地），這裡可以說是遊戲終期一個重要地方，因為極多素材只有在這裡可以取得，以下就提供全面說明：

聚魔之地完全解析：

聚魔之地是一個集合森林、荒地、珊瑚、瘴氣地帶、四合一的大型版圖。不同之處就是在內的每一種大型魔物，都會追加一種聚魔之地才會有的素材。例如迅龍會出「暗殺者的刃翼」；雷狼龍會出「滿溢雷電殼」等，只有在聚魔之地狩獵才會有。其次是每種魔物都會瘋狂跌掉落物，當中有很多亦是獨有素材，包括「龍脈的剛龍骨」、「靈脈的剛龍骨」、「靈脈玉碎片」等等。第三是聚魔之地每個地帶都有獨有的礦石及骨塚，同樣是專有素材。以上素材均是遊戲後期各武器/裝備/裝飾品強化、客製，以及鍊金的所需材料。最後就是隨著 MR 的提升，聚魔之地的地帶等級上限也會提升，將可更高機率遇上遊戲終期的新魔物。

部份魔物會在聚魔之地登場，之後才會有自由任務

簡單而言，聚魔之地的特點就是：

—每款魔物有追加獨有素材

—獨有龍脈、靈脈素材

—獨有礦石、骨塚素材

—提升MR可解鎖地帶等級上限

—地帶等級越高、更高機率出現極兇惡魔物

MR 解放及聚魔之地等級升高後，不時都會出現歷戰魔物、古龍大亂鬥

在選單可以查看現時等級會出現的魔物及機率

特殊痕跡解析及誘出魔物：

就像自由探索那樣，聚魔之地的魔物是隨機的，只有在出發前地圖觀看到魔物出現資訊。此時就迎來一套新系統，「特殊痕跡」及「誘出魔物」。在各地帶指定位置都會出現「爭奪地盤的痕跡」，調查後就會出現「特殊痕跡」的調查計條，分有不同種族及所需進度，只要完成計條至滿便可解析完成，得知魔物是哪一隻。而之後可隨時在營地使用「誘出魔物」功能，召出解析完成而又想狩獵的魔物。特殊痕跡是可以同一時間擁有多條，而部位破壞更可以全體計條進一格。

理想是取得幾個痕跡後，才部位破壞一次過提進度

簡單而言，痕跡進度提升的條件：

—對大型魔物部位破壞，每隻計一次，全體進度+1，同種族的+2，同魔物立即解析完成

—狩獵或捕獲大型魔物，同種族的+1

—調查特殊痕跡，其中一項+1

—採集獨特素材時低機率其中一項+1

—狩獵歷戰個體，有機率立即取得解析完成的特殊痕跡

當痕跡分析完後是隨機確定魔物，之後就可隨時去營地選擇及引出

聚魔之地的32種獨有採集素材：

如上文所說聚魔之地的礦石及骨塚都是獨有素材，而礦石及骨塚的位置都不會標示在地圖上，而需要玩家自行尋找。幸而它們的位置是固定的，有變動的地方只在於它們是會隨機出現，有時看到、有時看不到。不過只要在該區稍為逗留一下，或者轉一圈再回來，素材點以至「爭奪地盤的痕跡」就會突然出現。採集其實有一個計條，在前往地圖時按R2可以查看到，當礦石儲滿時就會出現巨大礦脈，可取得「引導的結晶」，而當骨塚儲滿時就可直接挖到「引導的龍骨」，同樣分有四個地帶版本。

簡單而言，採集的玩法

—採集點是固定，但隨機出現

—等一會可能會突然出現（畫面不要望過去）

—採集滿計條就會出巨大礦脈（限礦脈，骨塚沒有）及「引導的」素材

—也會低機率直接出「引導的」素材

森林地帶：

礦脈：腐朽的結晶、森林的結晶、繁榮的結晶、引導的結晶【森林】

骨塚：雜草蔓生的大骨、深綠大骨、沉睡龍脈的大骨、引導的龍骨【森林】

荒地地帶

礦脈：破裂的結晶、荒地的結晶、泰然的結晶、引導的結晶【荒地】

骨塚：風化岩骨、荒地岩骨、龍脈鍛治的岩骨、引導的龍骨【荒地】

珊瑚地帶

礦脈：褪色的結晶、陸珊瑚的結晶、溟海的結晶、引導的結晶【陸珊瑚】

骨塚：鮮豔紅骨、妖豔紅骨、龍脈渲染的紅骨、引導的龍骨【陸珊瑚】

瘴氣地帶

礦脈：扭曲的結晶、瘴氣的結晶、黃昏的結晶、引導的結晶【瘴氣】

骨塚：異形狂骨、吐放瘴氣的狂骨、龍脈侵擾的狂骨、引導的龍骨【瘴氣】

可以查看各地帶的素材計條，儲滿時就有「引導的」素材

森林地帶爭奪地盤的痕跡、礦石、骨塚、巨大礦石採集位（可留意左下角小地圖）：

+ 4 + 3 + 2

荒地地帶爭奪地盤的痕跡、礦石、骨塚、巨大礦石採集位（可留意左下角小地圖）：

+ 6 + 5 + 4

珊瑚地帶爭奪地盤的痕跡、礦石、骨塚、巨大礦石採集位（可留意左下角小地圖）：

+ 4 + 3 + 2

瘴氣地帶爭奪地盤的痕跡、礦石、骨塚、巨大礦石採集位（可留意左下角小地圖）：