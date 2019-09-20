【MHW ICEBORNE攻略】用完返唔到轉頭！徹甲榴彈邪教講座

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】ICEBORNE新出現、現時已十分流行的徹甲榴彈邪教，有著全遊戲最頂尖的控場能力，以下介紹此邪教的加入方式，一起信奉偉大的徹甲邪教。

事前警告：小心返唔到轉頭

徹甲榴彈邪教因為太過強力，同時裝備要求以及操作難度也不高，使用過度會破壞遊戲體驗及狩獵的樂趣；習慣了依賴徹甲邪教的控場能力後，就很容易無法以一般方式狩獵，請自行決定是否要「入教」。

徹甲榴彈邪教係咩玩法？

徹甲榴彈的效果（尤其是LV3）其實一直以來相當強，除了傷害較低之外，不論暈眩值還是部位破壞值都是遊戲中的頂尖級數；但以往武器性能有限，徹甲榴彈反動又大裝填又慢，實戰中很難使用，最多是打幾發暈眩第一次後就收起來，很少作為主力彈種使用。

但來到ICEBORNE，有新的重弩及輕弩解決了徹甲榴彈一直以來的反動或裝填問題，再加上熔山龍Master的套裝技能「砲術極意」使徹甲榴彈的傷害也大為提高，便出現了以徹甲榴彈為主力的流派。此打法最大賣點是有著離譜得近乎是外掛級的控場能力技能配合得宜之下，一次狩獵中擊暈魔物六七次、再令其硬直或倒地六七次，合共控場十多二十次也不成問題，使魔物絕大部份時間躺著讓你打，由狩獵變成行刑。

魔物倒下，大家開餐

徹甲邪教所需裝備及技能

目前徹甲榴彈邪教主要分為天地啼煌龍重弩（迴光反照 -天道-）以及恐暴龍輕弩（業弩暗黑狂亂）兩個流派，前者單發自動裝填的徹甲榴彈LV3，後者則為速射徹甲榴彈LV2。以往徹甲榴彈因為反射和裝填性能都很差難以使用，但如今有了可以單發自動裝填徹甲榴彈LV3的重弩，不單可以邊移動邊射擊和上彈，連擊速度亦理想。而輕弩的速射徹甲LV2雖然反動較大，但是可用迴避裝填解決上彈問題，上彈同時移位對追擊頭部非常方便，更重要是迴避裝填的動作十分風騷，簡直是潮到出水。

若純以傷害和控場能力計，有擴散彈和狙擊龍彈的天地啼煌龍重弩會稍高一些，不過靈活度和安全性方面當然是輕弩遠為優勝，而且因為速射的關係爆炸次數也多一倍，視覺享受更佳。個人是兩套裝備都有，如何選取就看每人喜好。如果未能造到以上武器，可用角龍重弩或碎龍輕弩暫代，但是效果會差上一截。

+ 4 + 3 + 2

客製弩槍（配件）方面必選彈丸重化（更易暈眩）；若使用天地啼煌龍重弩，由於徹甲榴彈LV3不支援配件加成，因此其餘4個配件按自己喜好選擇即可，追求火力的可以選4個接近射擊強化來最大化狙擊龍彈的傷害；亦可以上裝填及反動配件來射麻痺彈及睡眠彈，想更安全也可以配盾。而輕弩則除彈丸重化外只建議選3個迴避裝填。客制強化則是沒有需要，真的很想做的話可選攻擊力、吸血或是裝飾品槽。

技能方面，核心技能是Master熔山龍三件套的砲術極意、砲術、KO術以及破壞王，若選用輕弩則另外需要屬性解放/裝填擴充LV2以及利刃/彈丸節約（重弩則沒有必要）。次要技能則有無傷、攻擊、整備以及體力增強等（雖然徹甲邪教有瘋狂的控場能力，但是Master難度下Gunner很容易被秒殺，條件許可下配體力增強依然是好選擇）。由於徹甲榴彈不能會心，所有和會心有關的技能均不用配置。

要加入徹甲邪教只要有上述及武器及配出核心技能便可，沒有百份百固定的防具配置，按自己的裝備和飾品調整即可。以至於若想追求更極限的控場，可以不用熔山龍三件套，改為Master角龍3件的套裝效果「KO王」KO術極意，配個KO術LV5，控到地老天荒。

至於重弩需不需要配裝填擴充及/或彈丸節約，則看你追求什麼打法，如果是聯機控場用則沒有需要；如果想單機則可配上裝填擴充LV3及彈丸節約，以徹甲榴彈擊倒魔物後換擴散彈輸出也是有效戰術。唯一要注意就算有裝填擴充雖然也會令單發自動裝填的彈種的裝填數上升，但戰鬥中依然會開一槍後馬上自動裝填，即等同沒有效果。

徹甲邪教的實戰操作

徹甲邪教的操作非常簡單，一直射就對了，注意意思是真正無間斷射擊，只要能射中不管什麼部位也射；除非需要迴避魔物攻擊，否則給他無限連射不要停，就像GBF打古戰場時貢獻不能停一樣。可能你會問徹甲榴彈不是要射到頭才有暈眩值嗎？那當然是的，所以射得到頭時固然要先射頭；但射不到頭時，也不要收刀移位找頭來射，而是要繼續無間斷地不停打出你手上的徹甲榴彈，同時調整位置找射頭的機會。因為除了打頭暈眩外，破壞部位或射到腳打停/擊倒魔物也是控場；所以打法不是「找頭來射」，而是不停射的前提下盡量射頭。

什麼都可以停，總之徹甲不能停

出門討伐魔物之前記得將徹甲榴彈的調合登錄到捷徑上，由於LV2或3的子彈是由LV1子彈調合而成，所以徹甲榴彈LV1的調合也需要一併登錄。來到ICEBORNE後捷徑調合可以選全部合成，按一次就能調合到攜帶量上限，非常貼心。注意單發自動裝填時不能調合（但輕弩的迴避裝填中可以），請在打出最後一發徹甲LV3之前調合彈藥。另外注意迴避裝填必須是攻擊後的滑步才能發動，若不幸打完了子彈而忘了/無法迴避裝填，可以先射一發其他子彈或用近戰攻擊（三角+圓圈），然後在滑步的途中以方向鍵將子彈換回去徹甲榴彈，便能迴避填裝。

如果子彈打完才調合就會需要原地企定上彈，所以記得在打完最後一發之前調合

有砲術LV5、無傷LV3、攻擊LV4，上滿攻擊buff後，一發徹甲榴彈LV3可打出125~150的傷害（視乎魔物有否發怒）；輕弩速射徹甲2則可打出80+40左右的傷害。火力當然比不上散彈等超火力配置，但以無視肉質以及遠距離無間斷持續輸出而言已是相當優秀；加上徹甲榴彈那極強的暈眩值和破壞值，很容易就能打暈/擊倒魔物，為隊友製造輸出機會。如果隊友選鎚、大劍、雙劍、散彈重弩等高火力武器時更有效率。

看看可憐的炎王龍被瘋狂壓制：

恐暴龍輕弩速射徹甲LV2：