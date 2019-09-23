SNK將推出NEOGEO Arcade Stick Pro大型電玩手掣

SNK 即將推出 NEOGEO 大型電玩搖桿「NEOGEO Arcade Stick Pro」，具備主機 / 搖桿雙模式，不僅可以作為大搖使用在先前的懷舊迷你主機，內藏 20 款經典格鬥遊戲更是鐵粉的夢幻逸品。

NEOGEO Arcade Stick Pro不僅可以作為NEOGEO mini的控制器使用，更在機身內建了20款精選遊戲，是一款推薦給鐵粉的內建遊戲搖桿。在NEOGEO Arcade Stick Pro上連接NEOGEO mini或NEOGEO mini PAD，就能馬上進行激烈的對戰。搖桿尺寸與一般的街機搖桿相近，為W430mm × D214mm。即使是放在腿上也可以保證穩定使用。

外觀設計靈感來自於NEOGEO CD專用手把，採用了NEOGEO CD外形、以白色為基調，簡潔美觀。本體外型的設計靈感來自於令人懷念的NEOGEO CD專用手把。獨特的圓弧設計貼合手部，帶來與搖桿融為一體的使用體驗。

為避免操作時的誤觸，將START、SELECT等功能按鍵設計在側面。並可在搖桿模式與主機模式間自由切換。除了相容NEOGEO mini主機，也能相容於電腦使用。配備了能夠連接TV等顯示設備的HDMI端子、兩個Type-C端子以及3.5mm耳機端子。為了兼具美觀和攜帶性，2公尺長的搖桿線可收納在底部收納盒中。

作為特別回饋，為玩家收錄了 20 款精選遊戲，只要連接外部顯示設備就可以隨時遊玩！還可以連接NEOGEO mini PAD進行雙人對戰，更採用3倍像素對像素縮放技術，並增加了3種掃描線效果來還原街機時代的映像管電視。讓玩家能重新找回流連街機廳時的熟悉感。

作為搖桿使用時，為適應更多遊戲，配備了8個按鍵。作為主機使用時，可在遊戲中自訂鍵位。為方便玩家更換個性化的球頭（ball-top），在底部留有更換球頭的孔位，不用拆機就可以進行更換。

「NEOGEO Arcade Stick Pro」預定在全球推出，本次公開的遊戲陣容在日版／美版方面皆完全相同，正式發售日期有待官方正式公開。

產品名稱：NEOGEO Arcade Stick Pro 收錄遊戲：20款遊戲 尺寸：W428.9mm×D214.2mm×H124mm 包裝內含：電源線 1條 使用說明書 1本 USB轉換器 1個 NEOGEO貼紙 1張 端子：HDMI端子、耳機端子、外接控制器端子USB-type-C × 2 、USB-A × 1

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO