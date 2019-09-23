Mega Drive mini 開箱！最好手感、最好玩的懷舊復刻遊戲機

【Sega Mega Drive mini 開箱】俗稱「世嘉五代」的復刻遊戲機正式推出，內藏多達42款遊戲：如《俄羅斯方塊》、《DARIUS》、《惡魔城》、《Gunstar Heroes》、《光明與黑暗》及《超音鼠》等名作。新機入手立刻開箱試玩，以及跟大家分析香港版、日版及美版有何不同。

Sega最經典遊戲主機Mega Drive於1988年推出，雖然銷量最後仍然不及任天堂超任，但仍然是不少fans心目中最喜愛的遊戲機種。去年Sega公布將會復刻Mega Drive時，就連記者都非常期待。終於，早前這部萬眾期待的「新機」推出，立刻入手試玩評測，好讓大家考慮是否入手。

Mega Drive mini（左） vs Mega Drive原版（右）（林勇攝）

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．與原版同樣設計的包裝

記者手上是港行「雙手掣」版本的Mega Drive mini，外盒的設計基本上與廿多年前原版的設計一樣，只是外盒縮細了許多（如果單手掣或美版，外盒設計會不同）。接下來一開箱，內裡有只有手掌心大的Mega Drive mini主機、2隻USB手掣、USB電源線、HDMI連接線以及說明書。

取出主機，與原版Mega Drive主機對比下，可以看到主機與舊版非常相似，就好像1：4的微縮模型般，十分有趣。最重要是機身所有細節都跟足原版，就好似power（開機）、reset（按下回主頁）及volume鍵（沒有用途），完全跟足（只可惜只差3.5mm耳機插頭）。而插帶位果真可以將預訂贈送或另購的Mega Drive Tower插入，就好像玩舊版Mega Drive一樣，充滿回憶。電源方面，基本只需要500mA的5V usb電源便足以推動主機，所以一般手機火牛或電視USB插頭都夠力推。

．手感討好

Mega Drive利用HDMI以720p直接輸出電視畫面，影像質素十分高，而且玩家可以設定傳統的4：3畫面，或16：9畫面。新手掣手感又如何？港版跟機的手掣正是Mega Drive後期推出「6掣」版本，原本是用來玩《街霸》等格鬥遊戲，可是今次港版並沒有收錄《街霸》，感覺有點無用武之地。如果大家還記得的話，最舊版的Mega Drive手掣只有三個按鍵，而且手把較大，合適歐美或手掌較大的玩家。而新版Mega Drive mini的6粒版手掣，外表、size就跟原版的完全一樣，手感又如何？拎上手試玩不同遊戲時，操作手感非常出色，回彈力適中。最重要是操作反應沒有時差，就好像玩舊版Mega Drive一樣，感覺非常討好。

日版、港版、美版 Mega Drive 收錄遊戲及二手價值一覽（按下圖放大）

．收錄遊戲好玩

今次Mega Drive共合收錄42款遊戲，比起之前其他迷你復刻遊戲機更多，另外港版、日版及美版都有點不同（按此，看看三版本有何不同），三版本都收錄了從沒有推出過的幻之遊戲《俄羅斯方塊》以及《DARIUS》已非常吸引。而港版還有如《惡魔城》、《Gunstar Heroes》、《超音鼠》、《大魔界村》、《Rockman World》、《格鬥3人組2》及《雪人兄弟》等大量動作遊戲，都是想當年Mega Drive名作，加上還有如《光明與黑暗 I & II》、《夢幻模擬戰II》、《夢幻之星》等RPG/SLG大作，隻隻遊戲都好襟玩，差不多隻隻都值得機迷玩，並無「垃圾game」充撐內容，亦都值得一讚。

復刻遊戲機的風潮都過了一段時間，看到由迷你紅白機、迷你超任至PlayStation Classic，人氣度明顯回落了不少。幸而這一台Mega Drive製作得非常用心，由機身細節、手感操作至遊戲收錄都令機迷十分滿意，可算是近來最抵玩、最值得擁有的復刻迷你遊戲機。 雖然每一次總有人說玩舊game為何不同「模擬器」呢？免費得來又遊戲選擇又多。「哥玩的不是遊戲，是回憶。」這些回憶都是無價的，而今次Sega又製作了一台非常用心的作品，身為機迷大家又點能夠不乖乖俾錢買台主機回家「供奉」呢？

更多Mega Drive mini機身細節（按下圖放大）

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部份港版推介收錄遊戲（按下圖放大）

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Mega Drive mini官方網可以下載各遊戲的說明書（網上截圖）

Mega Drive mini收錄遊戲說明書下載（按此前往）