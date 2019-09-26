【攻略】孖車手遊《Mario Kart Tour》瑪利歐賽車．揀人揀車心得

遊戲動漫
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在手遊《Mario Kart Tour》內，出賽前可自由組合喜歡的車手／車子／滑翔翼出戰，以往大家會按照自己駕駛習慣：比如你擅於轉彎會揀些轉向能力高的車子，喜歡直路快放會選部火箭車，但《Mario Kart Tour》除了講求首名出線，還要爭取指定分數換星星開新地圖，要拿到更多分數，就要選擇標記著「擅長賽道」的人／車／翼出戰！

人物／車輛／滑翔翼都有自己的「擅長賽道」，即是否適合在某賽道出戰，更易勝出，而且可得到更多分數。而各人／車／翼items 按罕有度分為Normal／Rare／Ultra Rare 三級，愈罕有的「擅長賽道」數就愈多，比如基本人物草菇仔奇諾比奧擅跑2條賽道，暫時最強的ULTRA RARE「枯骨庫巴」則有多達4條「擅長賽道」。

UR的人／車／翼可應付的「擅長賽道」會較多，可以集中收集經驗值在一部車、一個人身上。

分析items能力．UR勁在哪？

而除了分數，司機／車輛／滑翔翼各自都有一些選用秘訣，以下分享：

罕有度愈高擅跑的賽道就愈多，最多可加2倍分數。

車輛：手機賽道少直路．宜選平均／靈活型

UR車的車速的確比N/R快一點，不過更重要是影響「擅長賽道」多寡，比如基本款管架車（即高卡車）只有1條可取2倍分數的「擅長賽道」，以及5條能取1.5倍分的適應良好賽道；ULTRA RARE「藍調惡魔」就有多達2條2倍分數「擅長賽道」、5條1.5倍賽道。

此外，不同車款分別可在衝刺、迷你加速、跳躍、攻擊對手時加分（可在menu中的角色/車輛表看到），在多彎賽道就選部迷你加速加分車，取得的分數自然高，另外，UR車在升級至LV6後，特殊動作加成會比N/R車更多。

個人感想是手機版《孖車》每場比賽只得兩圈，而且可以爆速的直路不多，用平均型、轉向型的車會比較有著數。

UR/R/N《Mario Kart Tour》車種性能圖鑑（點擊圖片放大）

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使用「擅長賽道」角色，接觸跑道上「?」箱抽時就可取得3粒道具，如果撞中3件items一樣，即可進入完全無敵FEVER Time！

最強駕駛員：UR枯骨庫巴！

每個角色都會有機會在「?」箱抽中專用道具，但其實不一定要UR角色才有好用的道具，比如BB桃公主可以變出泡泡令車身浮空，好實用。相反UR金屬瑪利歐的火焰花，攻擊力跟一般版Mario無異。
另外，駕駛員罕有度愈高、「擅長賽道」愈多，派出合適的車手出戰，刷「?」箱時拿到的道具數會由1個加至2甚至3個，因為只有同時執到3件相同items才可發動無敵及道具任用的「FEVER TIME」，這能力就變成為「擅長賽道」角色專有了。

 

UR/R/N《Mario Kart Tour》人物角色能力圖鑑（點擊圖片放大）

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滑翔翼：影響Combo成功率．道具出現率

同樣按珍罕度影響「擅長賽道」數量多寡，在「擅長賽道」安裝相應的滑翔翼，可以令做跳躍、甩尾、迷你加速時「招駁招」做combos的成功率增加，大大影響最終分數。另外，滑翔翼會影響「?」箱道具出現率，比如用降落傘會出魷魚、超級滑翔翼會出紅草菇。

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原來《Mario Kart Tour》瑪利歐賽車並非真的完全免費任玩，角色／車輛的升level 點數，每天都有上限限制，過額後即使可繼續出戰，但就算取得頭3名都只會加玩家的車手level，無會再為人／車／翼加經驗值。
小小心得：不是真的無限任玩．升能力每日有限數
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