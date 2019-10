【PS5】PlayStation 5 2020年底推出！ARM訂製晶片．壓力觸覺手掣

Sony SIE 宣布 PlayStation 5 新一代PS5主機將於2020年底推出,下向兼容PS4遊戲,使用全新設計的壓力按鈕手掣。

SIE 社長兼 CEO「Jim Ryan」於 PS Blog 上宣布,自今年 4 月以來便消息不斷,備受玩家們注目的 PS 次世代主機,將正式定名為PlayStation 5「PS5」,並將預定於 2020 年的年末商戰中推出登場。

SIE宣布PlayStation 5於2020年底推出。(PS官方blog)

官方表示,新的 PS5 主機,將會以「引導玩家們體驗更加投入的遊戲體驗」為目標,為了實現這個目標,將會針對搖桿等部分都更加提升強化。簡單來說,在這次的新搖桿中,將會加入兩個重要的創新。第一,就是將從初代 PS 主機開始就採用的震動功能大幅加強,透過觸覺技術的採用,讓玩家們在進行遊戲時能有更豐富的反應與手感體驗。舉例來說,當玩家們在競速遊戲中車子撞到牆壁時所體驗到的感覺,會與足球時觸擊對手時的感覺完全不同,在草原上奔跑時,甚至還可以感受到陷入泥中的感受。

SIE並無選擇在早前9月舉行的TGS2019東京遊戲展內公布PS5消息。(賴浩然 攝)

而在第二個創新方面,則是這次新導入,將之前被稱為適應性板機鈕的 L2.R2 按鈕的全新進化。簡單來說,遊戲開發者將可以配合玩家們所採取的動作,針對 L2.R2 按鈕寫入玩家觸壓抗力的程式,搭配上述觸覺技術的組合,將可以真實重現更多豐富的動作表現。例如像是可以將拉弓時的感覺,或是在崎嶇不平的岩石地形上駕駛越野車一口氣加速時的感覺等等都給更加鮮明表現出來。由於這些新功能都將會從一開始的初期版就提供給開發者們使用,搭配各開發者們的創意,相信可以提供給玩家們前所未有的全新樂趣!

新手掣的 L2.R2 按鈕將導入「適應性Trigger」,可配合玩家採取的動作,在手掣上加上不同力度的觸壓抗力。(圖為PS4/DS4手掣官方圖片)

而官方也補充,雖然還有更多訊息想發表給玩家們知道,但還請玩家們期待官方後續的續報發表。另外官方也強調,雖然 PS5 將於 2020 年年底上市,但在這之前,PS4 還將會有許多強作陸續即將登場像是小島秀夫的《Death Stranding 死亡擱淺》、Naughty Dog 的《The Last of Us Part II 最後生還者 二部曲》、Sucker Punch Productions 開發的《Ghost of Tsushima 對馬幽魂》等,都將陸續推出上市,官方也將會不斷提供更多豐富的大作讓玩家們體驗,還請玩家們期待 PS 系列主機今後將會提供給玩家們的最棒遊戲娛樂體驗!

