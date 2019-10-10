《爐石戰記》禁賽判決持續引發全球社群譴責

《爐石戰記》大師職業賽香港選手「聰哥」被判處禁賽以及回收獎金，全球玩家甚至是暴雪員工以不同方式聲援及譴責。

《爐石戰記》大師職業賽香港選手「聰哥」被判處禁賽以及回收獎金等懲處頒佈後，全球各地的玩家甚至是暴雪員工都以不同的方式聲援選手，玩家以不同方式在社群論壇倡導抵制暴雪，表達嚴正不滿的聲音。而暴雪員工或者前任員工也以行動或者宣言表達反對此次的判決。

《鬥陣特攻》小美被玩家戴上口罩聲援香港。（Gamebase）

Mark Kern停止支付月費遊玩《魔獸世界》經典版

前《魔獸世界》製作總監Mark Kern在Twitter上宣布停止遊玩《魔獸世界：經典版》，除非暴雪改變此項裁決。他表示自己為華裔人，在台灣出生也住過香港，他以多年來與中國遊戲公司合作的身份來說明此判決的嚴重性。數年來中國比美國公司更堅定的在遊戲、電影領域投資，這不單純是中國市場廣大，中國政府給予的補助體現在土地、辦公室以及現金，甚至能夠用來購買歐美遊戲公司股份。

前《魔獸世界》製作總監Mark Kern宣布停止遊玩《魔獸世界：經典版》。（Gamebase）

Mark Kern以自身經驗指出，在他擔任《火瀑》工作室Red 5 Studios期間，因拒絕中國投資金額回扣的200萬資金（台幣）賄賂，而被踢出團隊。他表示這樣的案例並非單一，在中國的美方公司代表以此提供類似的回扣來獲得3A作品。不單是資金，中國公司還透過付費干涉媒體來影響他的聲譽，因此中國的滲透層面甚廣。由於共產主義以資金支配著美國的價值觀，進行各項作品的審查，導致遊戲公司被迫為自由民主而沉默，中國正在讓世界成為專制化。

This hurts. But until Blizzard reverses their decision on @blitzchungHS I am giving up playing Classic WoW, which I helped make and helped convince Blizzard to relaunch. There will be no Mark of Kern guild after all.



Let me explain why I am #BoycottBlizzard — Mark Kern (@Grummz) 2019年10月9日

「在全球所有公司中，暴雪是我曾期望不會向中國的需求屈服的公司。暴雪一直都在講“玩家至上”和“不要貪婪”。至少是我在那裡的時候。」他依然覺得政治是該脫離遊戲領域，但是對於對抗不公義、反對侵犯人權和自由的聲音，採取不正當的判決，是另外一回事。他表示中國監控所有的社群媒體，他知道這樣會讓他失去中國投資甚至經營，但是他還是要支持香港，反對暴雪可笑的畏懼中國審查，該是時候讓暴雪挺起骨氣，再次做對玩家來說是對的事情了」他宣言不會接受背後有騰訊投資的Epic Game Store ，雖然這得承擔賺不到錢的風險，但是他強調「我認為現在該是劃清界線的時候，而我正在劃」

Mark Kern因拒絕中國投資金額回扣的200萬資金（台幣）賄賂，而被踢出團隊。（Gamebase）

暴雪員工以行動藝術表示不滿

除了離職的Mark Kern大聲疾呼以外，前blizzard員工Kevin Hovdestad也展示一張照片來自於暴雪公司園區內的雕像，原先上面刻著「Think Globally」與「Every Voice Matters」已經被白紙覆蓋。代表不是所有員工都支持這項判決，還有上傳到Reddit論壇的一張照片，以雕像前的員工撐傘的照片呈現，不確定是否刻意進行拍攝，但是撐傘有象徵著支持香港社運之意，也引發Reddit論壇議論。

Not everyone at Blizzard agrees with what happened.



Both the "Think Globally" and "Every Voice Matters" values have been covered up by incensed employees this morning. pic.twitter.com/I7nAYUes6Q — Kevin Hovdestad (@lackofrealism) 2019年10月8日

除退費移除遊戲，歐洲玩家計畫以個資法反制暴雪

《爐石戰記》的玩家最直接的作法是發起移除遊戲，並與Android、iOS平台業者申請退還所有遊戲內購的消費。此外有Reddit玩家發起，以歐洲個資法為條例，要求暴雪提供在遊戲放面蒐集的個資詳情，如果大量玩家要求，導致案件無法在一個月內受理完成，暴雪將會面臨到處理成本昂貴，而且還要僱用外部員工來協助。

《爐石戰記》選手發起聲援告示

北美舉辦的《爐石戰記》官方大學殿競賽中，伍斯特理工學院對決華府美利堅大學的比賽時，美利堅大學學生原本預計在勝利時舉牌的舉動，因為反而要輸掉比賽而直接舉起，讓轉播的導播切掉畫面，導致賽事畫面中斷，也引起大量熱議。

「抵制暴雪」成Twitter趨勢

由於來自更多的聲浪出現，在社群網站Twitter上，以「#BoycottBlizzard」作為Hash Tag的創作如雨後春筍般的出現。甚至也有美國美國俄勒岡州參議員議員發表對此的譴責，不過直至截稿為止，暴雪官方沒有任何進一步的回應。

Blizzard shows it is willing to humiliate itself to please the Chinese Communist Party. No American company should censor calls for freedom to make a quick buck. https://t.co/rJBeXUiwYS — Ron Wyden (@RonWyden) 2019年10月8日

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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