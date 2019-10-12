《魔物獵人世界 ICEBORNE》與日本鳥取縣推出合作活動

《魔物獵人世界 ICEBORNE》自推出以來廣受玩家熱烈好評，日前官方宣布，與沙丘地形聞名的日本鳥取縣推出合作，在鳥取市舉辦的「鳥取砂之文藝復興 2019」的活動上，公開了魄力滿點的《魔物獵人世界 ICEBORNE》砂雕，感興趣的玩家在10月31日之前都可以前往鳥取市參觀。

《魔物獵人世界 ICEBORNE》和日本鳥取縣推出合作活動。（Gamebase）

本次《魔物獵人世界 ICEBORNE》與鳥取市的合作可說是前所未聞，美術館方以及砂雕製作者都表示這是一個非常難得的體驗，要如何用砂雕表現出魔物的躍動感以及魄力相當不容易。這座砂雕高達3.8公尺，使用的砂子共160公噸重，忠實的呈現出可愛的艾路貓、玩家們熟悉的老朋友轟龍以及《魔物獵人世界 ICEBORNE》的代表魔物冰呪龍。

玩家若有機會到鳥取縣參觀的話也不要忘了參加印章收集活動，在指定的地方集滿印章就可以獲得特製貼紙喔，在家裡玩遊戲玩累了也不忘出外走走，欣賞壯闊的砂雕放鬆心情吧。

美術館方以及砂雕製作者都表示這是一個非常難得的體驗。（Gamebase）

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO