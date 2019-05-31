《2020東京奧運The Official VideoGame》籃球、乒乓最新情報公開

【PS4/Switch】日本 Sega Games 預定於 2019 年夏天推出《2020東京奧運 The Official Video Game》，由國際奧運協會官方授權，官方今（30）日釋出第四波遊戲內容情報，介紹可以多人一起進行的競技項目：籃球、乒乓球。

日本 Sega Games 2019 年預定於 2019 年夏天在 PS4／Nintendo Switch 等平台推出，支援繁體中文／簡體中文／日文等字幕與日文語音，國際奧運協會官方授權運動競技遊戲《2020東京奧運 The Official Video Game》（東京2020オリンピック The Official Video Game），官方今（30）日釋出第四波遊戲內容情報，介紹可以多人一起進行的競技項目。

籃球

透過 5 人組成的隊伍，用手來進行傳球、運球等動作，不斷將球帶到對手場地並將球投入對手籃框的競技。一個按鈕就可以投籃，但依據位置與對手的狀況，會自動切換成跳躍投籃或帶球上籃。

另外高速奔跑並按下投籃就可以使出種類多樣化的灌籃等動作，藉由許多簡單的操作即可使出帥氣動作。而在高階操作方面也有投籃假動作、切入過人等，可以藉此與對手進行你來我往的戰略性對決。

操作說明 左操作桿（L操控搖桿）：移動 ×（B）：傳球、抄截 □or○（YorA）：投籃、阻攻、籃板球 L1（L）+R1（R）：特殊投籃 L1（L）：切換操作角色 R1（R）：高速奔跑 右操作桿（R操控搖桿）：轉向運球 □or○（YorA）：（短按）投籃假動作 L1（L）＋□or○（YorA）：鉤射投籃 左操作桿（L操控搖桿）↓＋□or○（YorA）：（往籃框反方向操作）後撤步投籃 □or○（YorA）→×（B）：投籃假動作傳球

桌球（單打／雙打）

雙方隔著桌球台面對面，使用有橡膠塗層的球拍互相擊球的競技。以右操控搖桿掌握揮拍動作的時機，同時進行擊球與控制方向的操作。這麼一來，就可以只用左操控搖桿移動、右操控搖桿擊球的簡單操作，進行桌球特有的高速對打體驗。

另外高階操作方面也有多樣化的旋球可將對手玩弄於股掌之間，製造有機可乘的狀況獲取 分數。 雙打除了氣氛火熱的對戰之外，也可以藉由合作遊玩同心協力對抗對手。

操作說明 左操作桿（L操控搖桿）：移動、發球移動 右操作桿（R操控搖桿）：拋球／平擊發球、平擊接球、瞄準方向 L1（L）+R1（R）+右操作桿（R操控搖桿）：特殊擊球 L1（L）+右操作桿（R操控搖桿）：上旋 發球／接球 R1（R）+右操作桿（R操控搖桿）：下旋 發球／接球 L2（ZL）+右操作桿（R操控搖桿）：左旋 發球／接球 R2（ZR）+右操作桿（R操控搖桿）：右旋 發球／接球

※畫面為日文版遊戲內容。正式發售產品為繁體中文版。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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