《2020東京奧運The Official VideoGame》籃球、乒乓最新情報公開

【PS4/Switch】日本 Sega Games 預定於 2019 年夏天推出《2020東京奧運 The Official Video Game》,由國際奧運協會官方授權,官方今(30)日釋出第四波遊戲內容情報,介紹可以多人一起進行的競技項目:籃球、乒乓球。

日本 Sega Games 2019 年預定於 2019 年夏天在 PS4/Nintendo Switch 等平台推出,支援繁體中文/簡體中文/日文等字幕與日文語音,國際奧運協會官方授權運動競技遊戲《2020東京奧運 The Official Video Game》(東京2020オリンピック The Official Video Game),官方今(30)日釋出第四波遊戲內容情報,介紹可以多人一起進行的競技項目。

籃球

透過 5 人組成的隊伍,用手來進行傳球、運球等動作,不斷將球帶到對手場地並將球投入對手籃框的競技。一個按鈕就可以投籃,但依據位置與對手的狀況,會自動切換成跳躍投籃或帶球上籃。

另外高速奔跑並按下投籃就可以使出種類多樣化的灌籃等動作,藉由許多簡單的操作即可使出帥氣動作。而在高階操作方面也有投籃假動作、切入過人等,可以藉此與對手進行你來我往的戰略性對決。

操作說明 左操作桿(L操控搖桿):移動 ×(B):傳球、抄截 □or○(YorA):投籃、阻攻、籃板球 L1(L)+R1(R):特殊投籃 L1(L):切換操作角色 R1(R):高速奔跑 右操作桿(R操控搖桿):轉向運球 □or○(YorA):(短按)投籃假動作 L1(L)+□or○(YorA):鉤射投籃 左操作桿(L操控搖桿)↓+□or○(YorA):(往籃框反方向操作)後撤步投籃 □or○(YorA)→×(B):投籃假動作傳球

桌球(單打/雙打)

雙方隔著桌球台面對面,使用有橡膠塗層的球拍互相擊球的競技。以右操控搖桿掌握揮拍動作的時機,同時進行擊球與控制方向的操作。這麼一來,就可以只用左操控搖桿移動、右操控搖桿擊球的簡單操作,進行桌球特有的高速對打體驗。

另外高階操作方面也有多樣化的旋球可將對手玩弄於股掌之間,製造有機可乘的狀況獲取 分數。 雙打除了氣氛火熱的對戰之外,也可以藉由合作遊玩同心協力對抗對手。

操作說明 左操作桿(L操控搖桿):移動、發球移動 右操作桿(R操控搖桿):拋球/平擊發球、平擊接球、瞄準方向 L1(L)+R1(R)+右操作桿(R操控搖桿):特殊擊球 L1(L)+右操作桿(R操控搖桿):上旋 發球/接球 R1(R)+右操作桿(R操控搖桿):下旋 發球/接球 L2(ZL)+右操作桿(R操控搖桿):左旋 發球/接球 R2(ZR)+右操作桿(R操控搖桿):右旋 發球/接球

※畫面為日文版遊戲內容。正式發售產品為繁體中文版。

