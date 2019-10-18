Switch《RingFit Adventure》實玩評測：好玩又高強度訓練遊戲

Switch《RingFit Adventure》體感運動加冒險遊戲正式推出，之前日本官方找新垣結衣BB製作的宣傳片，吸引不少宅民的眼球...但究竟遊戲好不好玩呢？會否好像之前Labo一樣「雷聲大、雨點小」？立刻搵呀脆為大家開箱，試玩遊戲值不值得入手。

《RingFit Adventure》整套遊戲連一個Ring Con以及腿部固定帶，設定非常簡單，只需要將Switch兩個Joy-Con插在Ring Con及腿部固定帶後，將固定帶綁在左邊大腿中央便可以開始遊戲。

進入遊戲後，便可以看到可以選擇故事的「冒險」、迷你遊戲及個別訓練的「輕鬆」以及「自訂」與「背景執行模式」。與以往Wii的體感運動遊戲《Wii Fit》及《Wii Sport》雖然看起來有點相似，不單加強了筋肉鍛鍊效果外，而且遊戲性提高很多，故事冒險亦令遊戲的耐玩性（追玩性）提升，絕對是「Wii Fit ＋ Wii Sport 加強版」。

故事冒險模式外，還有較輕鬆的單點鍛鍊模式及迷你遊戲模式選擇。（遊戲截圖）

RingFit Adventure設定（點下圖放大解說）

+ 6 + 5 + 4

呀脆試玩RingFit Adventure（林勇攝） 有趣的故事冒險 先講遊戲的重心「故事冒險模式」，基本上故事很簡單，就是要拎住個Ring con（遊戲中叫「靈環」）不斷冒險、打怪物及打Boss，不過移動時需要「踏步」，戰鬥時要利用不同的「運動技能」來攻擊及防守，可以睇故事之餘又可以做運動戰鬥，頗有趣。不過玩家不要「睇少」這些冒險時的運動量，單單原地跑步、上樓梯時（需要提腿90度）都已經是頗花氣力的帶氧運動，然後戰鬥時更要做很多set「拉筋」或「負重」鍛鍊，運動量十分驚人。單單玩一個章節，就差不多等於gym內運動半小時。 令呀脆感驚喜的不單是其運動量，其不斷的帶氧運動以及肌肉鍛鍊，健身效果都幾顯注。更可以利用Joy-con來測量心跳率，更能準確計算運動強度。

故事冒險模式（遊戲截圖）

+ 11 + 10 + 9

豐富的迷你遊戲及簡短訓練

如果不想玩太長的故事模式，或只是想短時間玩一陣，「輕鬆」模式就非常合適。因為內裡有大量「迷你遊戲」、「個別鍛鍊」以及「目標為本訓練組合」選擇：迷你遊戲十分有趣，以體感形式去遊玩，遊戲性更高、訓練強度稍低，與朋友玩相當有趣；如果想鍛鍊個別位置肌肉，或想有目標訓練的話，「個別鍛鍊」以及「目標為本訓練組合」都可以在短時間內作個別訓練，亦都幾好玩。

大量迷你遊戲（點下圖放大解說）

+ 8 + 7 + 6

訓練組合選單（點下圖放大）

+ 4 + 3 + 2

刺激感十足的背景音樂及旁述

遊戲好玩之餘，另一點呀脆激讚，便是背景音樂及旁述都非常出色，在運動時不斷會播放節奏明快、亦都頗為激昂的音樂，令玩家做體感運動時更有「動力」。而且旁述亦會不時作出「鼓勵」及提示，對於「訓練」中的玩家亦有無形的推動力。

不同的運動動作（點下圖放大）

+ 3 + 2

支持日版？有冇中文？ 遊戲不錯但記者就有樣地方就有一點點不滿，便是如果設定中文字幕的話，就必然要聽「普通話」配音，可惜不能選擇中字日語配音。另外，日版遊戲都支援「中文顯示」（只要Switch主機設定為中文），喜歡購買「日版」的朋友毋須擔心。