【牧場物語重聚礦石鎮．攻略】無視四季進入「湖之採礦場」秘技

【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】在遊戲中最多隱藏物品取得的湖之採礦場，包括「詛咒系列工具」、「河童之玉」等，都需要在湖之採礦場中採掘出來，不過遊戲平時只限冬季才可進入，但現在有秘技（Bug），可以讓玩家一年四季都可以入湖之採礦場，究竟如何做？立刻參考下文攻略。

Switch《牧場物語 重聚礦石鎮》遊戲中，有兩個重要的採礦場，包括平時四季都可以進入的「泉之採礦場」以及只限冬季等待湖面變冰之後才可以進入的「湖之採礦場」。兩個採礦場都可以發掘出不同的重要物品，尤其是「湖之採礦場」可以掘到包括「詛咒釣竿」、「詛咒鋤頭」、「詛咒斧頭」、「詛咒錘子」、「詛咒灑水器」及「詛咒鐮刀」外，還可以掘到「河童之玉」換取河童秘寶。

四季都可以入湖之採礦場bug（遊戲截圖）

（如何取得「祝福／詛咒之工具」、「河童之玉」就要另文解睿，按此前往）

不過「湖之採礦場」只限在冬天湖面結冰後才可以進入，非常令人可惜。原來遊戲有秘技Bug，可以讓玩家四季都可以進入的方法。下文就大家詳盡介紹。

詳盡進入圖文解說（點下圖放大）

+ 8 + 7 + 6

簡單流程

1. 前往泉之採礦場，並在泉之採礦場洞口前先Save檔案。

2.儲存完畢之後，立刻讀取檔案。

3.在讀取的同時不斷推著上方，可是卻沒有進入「泉之採礦場」，反而走了上去河面上。

4.跟著箭咀走至上方岩石凸的位置，便可以爬上去上方森林處。

5.繼續向森林更入的地方移動，不過小心不要走出森林樹木範圍，向上走便可以走出畫面之外。

6.看不到玩家在哪裡，靠感覺走至最左方後，稍稍向右下方移動，走至下方的樹林內，不過不要走出平原，繼續穿過樹林向右方湖面走。

7.走上湖面，便可以成功走入「湖之採礦場」