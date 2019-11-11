【牧場物語重聚礦石鎮．攻略】祝福／詛咒之工具、河童之玉取得法

【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】想取得「詛咒」系列工具（祝福工具）以及「河童之玉」，都需要在「湖之採礦場」中不同層數的礦場中發掘出來。取得方法及攻略如下：

Switch《牧場物語 重聚礦石鎮》在取得賢者的道具前，大家如想取得「詛咒」系列工具，才可再將它進化為「祝福之工具」。而「詛咒」系列工具就要玩家先取得「白銀鋤頭」，然後挑戰「湖之採礦場」時，在不同的層數，利用鋤頭掘地時，有一定機率取得。而玩家的經驗所得，這些「詛咒工具」很大機會都在礦場邊緣地上出現（當然只是機率較高，仍有很少機會中央現）。因此如果大家想快掘出，先掘四邊地面，找不到先再掘中央土地吧。

詛咒工具圖文位置（點下細圖放大解說）

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各詛咒工具位置如下

詛咒釣竿 地下29層 詛咒鋤頭 地下39層 詛咒斧頭 地下49層 詛咒錘子 地下59層 詛咒灑水器 地下69層 詛咒鐮刀 地下79層

解咒為祝福工具方法（點下細圖放大解說）

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祝福之工具取得

取得詛咒工具後，各工具只要完成以下的條件，便可以變為「祝福之工具」。

詛咒釣竿、斧頭：使用50次

詛咒鋤頭、水壺：到教堂的懺悔室連續卸下5次

詛咒錘子、鐮刀：連續裝備5天，第6天起床會自動變成祝福工具

取得最後一粒河童之玉後，河童便會現身給主角「河童秘寶」

河童之玉取得方法

在「湖之採礦場」中，除了詛咒工具外，還可以掘到9粒「河童之玉」，只要取得全部河童之玉，便可以取得每分鐘自動回覆疲勞度1點的「河童秘寶」。（入口第一層第一粒的河童之玉最難取得，有時掘完部地面都找不到，那就要出去再入來再掘，幾次總有一次可掘到）

河童之玉取得方法（點下細圖放大解說）

+ 5 + 4 + 3

各河童之玉位置如下