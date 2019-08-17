回味我們看過的《龍珠》回憶：睇影印紙追劇情、龜波氣功出處

銅鑼灣時代廣場最近舉辦《DRAGON BALL WORLD ADVENTURE》香港站巡迴展覽，展示多名角色的雕像、SHF手辦模型、AR互動拍照區及《召龍神龍》手機遊戲，最特別的是廣場內有13米高的神龍雕像。提起《龍珠》，相信大部分讀者跟我一樣是標準《龍珠》迷，自小追看動漫畫，包括少年篇、撒亞人篇、娜美星篇、人造人篇、魔人布歐篇，還有大量劇情版及OVA，連《龍珠GT》、《龍珠超》，以及被視為黑歷史的真人電影《龍珠EVOLUTION》都有看過。今次我就跟大家分享《龍珠》點滴。

少年篇帶有《西遊記》影子

提到《龍珠》的歷史，一切要由1984年說起，當時香港年輕人喜歡追看鳥山明作品《IQ博士》（原名DR. SLUMP），鳥山明筆下的漫畫世界，充滿搞笑風格（有時帶點好色），角色外型討好，特別是機械設計屬高水平，加上梅艷芳主唱粵語版主題曲，「小雲和小吉好重要」是街知巷聞的歌詞。《IQ博士》連載僅四年就結束，之後鳥山明創作《龍珠》，最初偏向搞笑、冒險風格，角色設計明顯帶有《西遊記》的影子，孫悟空、如意棒、牛魔王、芭蕉扇等，藉悟空與莊子（原名BURMA布瑪）尋找七粒龍珠，展開有趣的冒險。

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鳥山明曾經在訪問中提過，他喜歡將食物作為角色名字，例如阿樂（原名YAMCHA飲茶）、佩兒（原名普洱）、八戒（原名烏龍）、天津飯（屬中華料理「蟹肉炒飯」）、餃子等。正如上文提到，《龍珠》部分劇情是兒童不宜，已經不只一次出現莊子除衫、走光之類畫面，當時香港漫畫（文化傳信前身玉郎圖書）會特別洗白畫面，例如為莊子補畫胸圍，而無綫電視轉播的動畫就簡單得多，直接刪去色情畫面。

悟空、龜仙人經典招式「龜波氣功」，對動漫界及遊戲界影響深遠。據知鳥山明在思考招式名稱時，他的太太看到一個雕像，人物是1810年建立夏威夷王朝的國王「卡美哈梅哈一世」（KAMEHAMEHA I），之後就提議用「KAMEHAMEHA（龜派氣功波）」作為招式名字。至於大家唸慣的「龜波氣功」，記憶中來自無綫電視的粵語配音得來。自鳥山明設計「龜波氣功」後，引起其他漫畫及遊戲倣效，例如1987年推出的CAPCOM《街霸》第一集，RYU/KEN必殺技「波動拳」；在1990年連載的漫畫《幽遊白書》，幽助絕招是靈丸，這些招式都帶有「龜波氣功」的影子。

在80年代中期，《北斗之拳》、《足球小將》、《聖鬥士星矢》等熱血漫畫極受歡迎，相比下《龍珠》較為失色，據知集英社編輯鳥島和彥，向鳥山明建議將《龍珠》風格改為格鬥漫畫，因此在《龍珠》悟空收集七粒龍珠後，劇情突然傳向「天下武林大會」，目的就是增加格鬥比例。事實上，鳥山明喜歡觀看港產功夫片（尤其是成龍作品），因此初期出現醉拳、狼拳、猜拳、殘像拳、萬國驚天掌之類招式，老實說，當時的拳腳招式比較多，跟《龍珠》後期上天下海的打法不同。

不得了的戰鬥力概念

悟空長大成人、結婚生子之後，《龍珠》劇情再有重大改革，揭露悟空原來是戰鬥民族撒亞人。當時有一個奇怪設定，就是宿敵「比達」初期頭髮是啡色的，後來改為黑髮，但大家在意的是M字額。順帶一提，比達的原名VEGETA，其實來自蔬菜英語VEGETABLE，而菲利（FRIEZA）來自冰箱FREEZER。

在撒亞人篇至魔人布歐篇的劇情中，令筆者最深刻的是「戰鬥力」概念，筆者覺得最初「戰鬥力」設計很好，例如悟飯、無閑初到娜美星，在開放「氣」的情況下，戰鬥力升至1500；一度從死亡邊緣獲救的比達，戰鬥力曾升至24000。在太空船經過嚴格重力訓練的悟空，在面對傑紐隊長的戰鬥力有18萬。菲利大王更拋出：「我的戰鬥力是53萬！」這句經典話震懾全場。在90年代，「龍珠」萬變卡曾經是流行玩意，戰鬥力更重要一環，不過自悟空懂得變身為超級撒亞人後，「戰鬥力」概念開始走樣，老實說，1000萬跟2000萬戰鬥力，也許已經沒有明顯分別，反正很多角色都有打爆地球的能力了！

全城追看斯路遊戲

人造人編「斯路遊戲」可說是《龍珠》高潮位，由於香港讀者急於追看劇情（當時未有漫畫APP這回事），文化傳書引入集英社周刊《少年JUMP》，中文版改為《EXAM》，最初主打就是「斯路遊戲」。當時坊間有一個奇怪現象，就是有文具影印舖（大家沒看錯），將日版《少年JUMP》幾頁《龍珠》列印出來，翻譯為簡單中文字幕，印象中每份賣$10（十多頁A4紙）。由於「斯路遊戲」劇情實在精彩，加上連載速度比起《EXAM》更快，因此筆者曾跟同學夾錢買影印本追看。印象中，那些中文翻譯不太合格，甚至試過出現粗口，不過這算是童年回憶吧！

鳥山明曾說過，本來《龍珠》在「斯路遊戲」後完結，不過集英社視《龍珠》為搖錢樹，要求他繼續畫下去，結果就出現魔人布歐篇。悟飯（幪面撒亞超人）一度被視為主角，但外界似乎評價欠佳，結果要悟空復活救亡。其實悟飯接受界王神訓練後，一度擁有最強實力，奈何風頭始終不及悟空和比達，之後變成二線角色。順帶一提，《龍珠》最幸運的角色也許是撒旦先生，他是漫畫中唯一沒有被殺的人物，其他地球人沒這麼好彩了。