PS5 發售日﹑價錢消息流出！比 PS4 開賣更貴　但玩家照受？

【PS5 / PlayStation 5 傳聞】要數遊戲界的大新聞，除了暴雪的「中國化」外，就是 Sony 次世代主機「PS5」的公布。早前，Sony 官方就已經公開宣布，PS5 將會在 2020 年推出，就算沒有更多資訊，光是知道在明年推出，玩家都已經欣喜若狂。近日，外國媒體就釋出有關 PS5 的新情報，包括發售日和售價。

PS5 發售日

根據 ComicBook 的消息指，PS5 將會在 2020 年 12 月 4 日發售，定價為 499 歐元（4349 港元）。美國科技網站 TweakTown 也不約而同地指出，PS5 將會在 12 月推出，令「4/12」這個日子的可信性大增。不過，當初 PS1 在日本的首發日是 12 月 3 日，PS Classic 也特意在這日復刻推出，記念這個如此重要的日子。如果 PS5 真的把發售日定在 12 月 4 日，那又會有什麼特別含意嗎？還是會和坊間估計的聖誕節推出呢？

PS5 定價合理？

ComicBook 的消息指，PS5 定價 499 歐元（約 4350 港元），比 2013 年 PS4 在香港的定價貴（當時定價 $3380）。但根據一般科技產品在不同地區的定價差異，歐洲的定價一向偏高，如 PS4 在美國售 399 美元（約 3129 港元），歐洲則是 399 歐元（約 3478 港元），計算匯率後有明顯差異。因此，BGR 就認為 PS5 在美國的定價應是 499美元（約 3913 港元）。參考 PS4 的售價，行貨大約在美版和歐版之間，約 $4000 就可以買到 PS5，應該比大部分玩家的預料更便宜。

目前最多人討論的 PS5 外型，大家相信這是 PS5 嗎？或者說，大家對這個外型的感覺正面與否（t3.com 圖片）

改用 SSD 和 AMD 為 PS5 研發的世界上首款 7nm 架構 GPU，PS5 在讀取速度提升了極多。早前就有片段看到，用《Marvel Spiderman》作測試，PS4 耗時 15 秒，而開發中的 PS5 只需 0.8 秒。再加上新的控制器（dualshock 5？），如果明年 PS5 發售時真的在 $4000 的水平，應該很多玩家不會作太多考慮，馬上就會入手（筆者正是其中之一）。

資料來源：engadget JP（按此進入）