【Disney Pop Town】迪士尼全新可愛手遊推出　收集服裝重建城鎮

遊戲動漫
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日本 SundayToz 宣布，預定於 iOS／Android 等手機平台上推出一款將三消益智玩法與城鎮經營建設相結合的手機新作《Disney Pop Town》（ディズニー ポップタウン）在23日正式推出。

本作為一款網羅迪士尼眾多人氣角色齊聚一堂，讓玩家們透過三消益智關卡來收集星星，並透過消費星星來重新建設城鎮，展開遊戲版原創故事劇情的三消益智新作。而且隨著故事不斷推進，玩家們還可以入手各式各樣服裝道具來幫自己的角色換裝打扮，也讓遊戲趣味性更加提升許多，喜歡迪士尼角色的玩家們，快與心愛的角色們一起收集星星重建城鎮吧！

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官方同步宣布為慶祝遊戲正式上線，自 9 月中開始的事前登錄活動突破 300 萬人次，所以全體玩家都能獲得事前登錄的豪華禮品以外，凡是透過 LINE 帳號登入並完成任務的玩家，將取前十萬名玩家贈送 100 LINE 點數，另外也將抽選出幸運玩家贈送 10 萬 LINE 點數喔！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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