Ubisoft宣佈《Watch Dogs》等三款新作延期發售　要更多時間開發

Ubisoft 24日在投資者的財務報告書中，透露了旗下先前在 E3 電玩展公開的三款作品：《看門狗：自由軍團》（Watch Dogs: Legion）、《虹彩六號：隔離禁區》（Rainbow Six Quarantine）與《眾神與怪獸》（Gods & Monsters）宣布延期到該公司的下一個財務年度內發售，因此最快也要到 2020 年四月才會推出。

執行長 Yves Guillemot 在聲明中表示，最近旗下發行的 3A 作品並沒有達到期望的表現，特別是《火線獵殺：絕境》（Ghost Recon Breakpoint），遊戲發行的時程太過緊湊以至於沒有足夠的差異性，更沒有給予新內容足夠最佳化的時間，有鑑於此，三款作品推遲發售是必要的。

原先公佈的時程中《眾神與怪獸》是2020 年 2 月 25 日，緊接著則是 3 月 6 日的《看門狗：自由軍團》，而《虹彩六號：隔離禁區》則是在財務年度內，即為 2020 年 3 月 31 日前發售。但現在都將推遲到下個財務年報，因此至少要到 2020 年四月後推出。

Yves Guillemot 表示這是為了正面解決目前 Ubisoft 開發產品的問題，並且對開發過程改良，鑑於過去的成功，對這樣的變化與調整相當有信心，在這樣的背景下三款作品將以本身的獨特性與潛力，讓開發團隊有更多時間賦予最佳化後的遊戲體驗。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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