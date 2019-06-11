E3 2019 Ubisoft懶人包：看門狗自由軍團、眾神怪獸、Ubi大亂鬥

【E3 2019 Ubisoft 懶人包】Ubisoft於美國電子娛樂展（E3）前，率先公開《火線獵殺：絕境》（Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint）後，終於公布更多未來一年內推出的遊戲內容：看門狗新一集《Watch Dog Legion》、《Rainbow Six Quarantine》、《ROLLER CHAMPIONS》，同時有更多已推出遊戲更新消息！

Watch Dog Legion 3月6推出

《Watch Dogs》（看門狗）系列最新作：自由軍團（Legion），舞台設於英國倫敦，玩家可控制城內任何NPC達成任務；2020年3月6日推出。

Watch Dogs Legion，人人也是黑客！

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刺客團隊製作《眾神與怪獸》2月25日推出

由《刺客教條：奧德賽》Ubisoft 魁北克工作室製作，《眾神與怪獸》（Gods & Monsters）採取奇幻開放世界玩法，目的拯救希臘眾神；有指是「Ubi版薩爾達傳說」，2020年2月25日推出。

Gods & Monsters 明年2月下旬推出。

《火線獵殺：絕境》BETA 9月下旬開放

事先張揚的《火線獵殺：絕境》（Ghost Recon Breakpoint），將於2019年9月5-8日 進行 PS4、Xbox One、 Xbox One X及PC平台BETA測試。

火線獵殺三角洲連隊（Ghost Recon Delta Company）計劃公開，玩家可獲特別內容，並可直接與開發團隊溝通。

《火線獵殺：絕境》推出日期： 2019 年10月4日，包括Google Stadia版。

《火線獵殺：絕境》10月初推出。【Ubisoft】

Rainbow Six Quarantine 明年上半年推出

《虹彩六號：隔離禁區》 （Rainbow Six Quarantine）將於 2020年上半年 推出 Xbox One、PS4及PC版；有別於《Rainbow Six：Sidge》5人組隊玩法，改為3人合作 PVE 遊戲。

Rainbow Six Quarantine 3人PVE明年推出

《ROLLER CHAMPIONS》電競運動

PvP網絡對戰遊戲《ROLLER CHAMPIONS》，雪屐玩家組成3人一隊，協力將電子球射入對方「龍門」得分，即日起開放BETA至 2019年6月14日晚上9點。

《Roller Champions》即日開放BETA

Tom Clancy's Elite Squad Ubi角色大亂鬥手遊

自《South Park》後未有手遊作品，而一出就是Ubisoft歷年經典射擊遊戲角色鬥槍的《Tom Clancy's Elite Squad》，包括《火線獵殺》、《縱橫諜海》（Splinter Cell）、《全境封鎖》和《虹彩六號》等槍手免費大亂鬥，即日起透過事前登錄網站參加測試計畫。

Tom Clancy's Elite Squad 手遊現正募集測試

探險活寶亂入Brawlhalla

4人大亂鬥遊戲《Brawlhalla》Switch、PS4、Xbox、PC版，將聯乘Cartoon Network於2010-2018年在美國極受歡迎的《Adventure Time》（探險活寶），動畫角色們將會參戰！

探險活寶3名主角將加入《Brawlhalla》

《JUST DANCE 舞力全開 2020》11月起舞

每年一度的跳舞遊戲 《JUST DANCE》（舞力全開）於2019年11月5日推出新版2020，支援Switch、Wii、PS4 Pro、PS4、Xbox One、Xbox One X平台，亦會在稍後時間登陸Google Stadia次世代平台。

進軍影視、UPlay+無限下載

《The Division》開拍電影，將於Netflix平台播放，未有公布上映日期；

另外與Apple TV+合作拍攝喜劇《Mythic Quest: Raven's Banquet》，預計本年末推出。

遊戲訂閱服務 UPLAY+，月費計畫14.99美元，無限制下載超過 100 款 Ubisoft 遊戲：包括

《看門狗：自由軍團》、《火線獵殺：絕境》、《虹彩六號：隔離行動》、Rainbow Six Quarantine、《眾神與怪獸》（Gods & Monsters）、《全境封鎖 2》、《刺客教條：奧德賽》、《虹彩六號：圍攻行動》、《極地戰嚎 5》（Far Cry 5）、《美麗新世界 1800》（Anno 1880）；經典遊戲包括《波斯王子》、《縱橫諜海》（Splinder Cell）、《神鬼冒險》、《魔法門之英雄無敵》、《獵殺潛航》、《工人物語》等。

UPLAY+由即日起至8月15日登記，可免費玩至9月30日。