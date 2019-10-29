【Overwatch 2】BlizzCon再有消息流出　《鬥陣特攻2》即將發表

相信不少玩家在今年 6 月期間都聽說過《鬥陣特攻 2》（Overwatch 2）的傳聞吧？外媒宣稱暴雪（Blizzard）取消了開發中的《星海爭霸》第一人稱射擊遊戲計劃，並將部分資源轉向開發《鬥陣特攻 2》。這項消息在當時獲得了不小的關注度和質疑，但就近期所曝光的相關資訊來看，當時得爆料已成真。

ESPN 在近期釋出訊息，表示他們已取得了 BlizzCon2019 的相關資訊文件，從中得知了《鬥陣特攻 2》將會在 BlizzCon 曝光外，也獲取了該項新作的部分細節資訊，其中一項便是遊戲將會擁有全新的英雄天賦樹系統，另一個亮點則是會擁有相當大量的 PVE 遊戲內容。

《鬥陣特攻 2 （Overwatch 2）》（ Blizzard）

而根據文件所給予的內容，暴雪也計劃在 BlizzCon 2019 上展示《鬥陣特攻 2》的 PVE 內容，將會是一個以「里約熱內盧」為舞台的 4 人合作劇情模式內容，不過這些都非官方資訊，是否為真還是得等本周末的 BlizzCon 開跑後才能得知。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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