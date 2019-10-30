【Need for Speed Heat】上市PV公開　小心警察瘋狂追捕！

EA 美商藝電預定於 2019 年 11 月 8 日在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的人氣賽車競速遊戲《Need for Speed 極速快感》系列最新作《Need for Speed Heat（極速快感：熱焰）》，官方特地公開最新上市預告影片讓玩家們欣賞。

在這款人氣競速遊戲《極速快感》系列最新作中，玩家們白天將透過正式賽車活動「Speedhunters Showdown」來賺取資金改裝車輛，並在夜晚與夥伴一起參與各式違法街頭賽車，並在狂飆過程中擊敗各式各樣的對手，與阻擋在玩家們眼前會使用各種手段來妨礙玩家們的警察！且隨玩家們「Heat」違法等級愈高，警察也將會全力以赴來阻止玩家們的狂飆活動（如白天違規可能只是罰金，但晚上如果被抓身上的獎金現金將會被全部沒收），為遊戲帶來更刺激的挑戰！

▼▼▼小心違法等級太高成為警察眼中肥羊！▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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