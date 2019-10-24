Nintendo TOKYO 任天堂 涉谷專門店 11月開張．教你抽籤首日入場

遊戲動漫
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Nintendo TOKYO 任天堂東京新店11月22日開張，教你登記抽籤，提早2日入場掃貨打卡！

Nintendo TOKYO開張了！任天堂將於11月尾在東京涉谷Parco 6樓開新鋪，有購物、玩動、試玩遊戲區，現在日本官網已經可看到頭批商品的圖片及售價，超可愛！另外，如果想11月20／21日率先在試業日參觀Nintendo TOKYO，可在官網以Nintendo Account（免費登記，而且要玩《Mario Kart》都一定要開）參加抽籤，以下教你登記方法。

5 Steps 登記 率先參觀Nintendo TOKYO 任天堂專門店（點圖放大）

+2

大量精品手信，Tee和水樽感覺很像去apple store買紀念品呢。（任天堂圖片）

1. 章仔套裝 3600日圓

2. 圖案膠紙 2卷800日圓

3. PET圖案封箱膠紙 1300日圓

4. 橡膠製角色匙扣 各600日圓

5. 林克記事簿 800日圓

6. PVC袋 4款各2500日圓

7. 筆袋 1400日圓

8 速寫簿  880日圓

9. 方型磚仔memo pack 1200日圓

10. 透明sticker 500日圓

11. 明信片3杖套裝 500日圓

12. 化妝品袋 1800日圓

13. 咕順 2500日圓

14. 咖啡杯 1400日圓

15. 有手挽不繡鋼水樽 3350日圓

16. 浮遊公仔原子筆 1000日圓

17. 曲奇捲 1680日圓

18. 面巾 1200日圓

19. 圖案Tee 各4800日圓

20.   輕脆夾心小食 1500日圓

21. Tote Bag 3000日圓

22. KURU TOGA 三菱鉛芯筆 700日圓

＃以上全部未計10%消費稅、店方未公布遊客是否可以退稅  

開幕日期：2019年11月22日
營業時間：10:00–21:00
地點：東京都澀谷區宇田川町15–1
官方網站（日文）：https://www.nintendo.co.jp/officialstore/

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