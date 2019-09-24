【MHW ICEBORNE 攻略】金火龍、銀火龍全攻略 齊齊整畢業裝

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】ICEBORNE有人氣魔物金火龍和銀火龍登場，但需要在遊戲較後期才能遇到，以下送上金銀火龍相關的完全攻略。

要遇見金火龍和銀火龍，必須要在聚魔之地中將荒地（金火龍）或珊瑚地帶（銀火龍）的等級提升至LV6（需要MR70），便有一定機會出現金火龍和銀火龍。雖然在MR70開始已經會出現，但筆者個人就玩到MR100後才見到第一條銀火龍...總之緣份到了，自然就會遇上。

每次出完任務/探索回來後都打開地圖看看聚魔之地的魔物，如果有？？？的話就必然是金/銀火龍（當然如果是升了其他地帶LV6的話就會是戰痕黑狼鳥和黑轟龍）。

聚魔之地的金火龍和銀火龍都可以捕獲，捕獲後將會開啟特殊鬥技場任務，只要MR70以上都可以加入（不限地帶等級）；在聚魔遇到金銀火的獵人就盡量將其捕獲開給朋友一起打吧。不過金火龍和銀火龍基本上都不會轉區，往往會在同一區力戰到被討伐為止，很難看到牠們「跛腳」來判斷能否捕捉；同時在調查等級滿之前又很難撿夠痕跡來看狀態（瀕死時的骷髏頭），簡言之就是要靠自己的狩獵經驗來判斷能否捕捉啦。不過聚魔可以無限貓車又可以不停回營地拿道具（陷阱），想穩陣的話可以多嘗試幾次捕捉。

在聚魔遇見一次金/銀火龍後便有機會獲得其調查任務，網上有說法是只有在龍結晶之地撿到危險度2的痕跡才能開出金/銀火龍的調查任，惟筆者個人未能仔細驗證。如果一直都找不到金/銀火龍，最後一個方法就是救難訊號找金火龍/銀火龍，偶然會有獵人將特殊鬥技場開出來，三不時就去任務板處看看有沒有人打救難吧。最後就是當達MR125後將會開啟金火龍和銀火龍的自由任務，到時就可以穩定無限刷了；不過金火龍和銀火龍不論武器還是防具都相當強力，因此當然是越早收集素材製作越好。

弱點方面，銀火龍弱水（3星）和雷（2星），金火龍則弱雷（3星）和水（2星）。由於聚魔的荒地和珊瑚地帶都很多斜坡，拿大錘十分好打。另外值得一提是4隻隱藏魔物（金銀火、黑轟、戰痕黑狼鳥）全都怕水，因此相當建議製作一些水屬武器應對。

銀火龍基本上和普通雄火龍分別不大（雖然來到Master的雄火龍因為閃光抗性的關係已變得相當難纏），主要是追加了範圍更大的火球，以及和角龍十分相似的「連續前擺攻擊」（但判定沒有角龍那麼霸道，很易閃過）。還有就是有一招很麻煩的combo是先捕捉玩家（將玩家抓上半空後再丟出去，令玩家陷入屁股著地狀態）後再接一個大火球，如果沒有後仰無效或是沒有盾牌的武器基本上是必食然後貓車，這時就要靠隊友的粉塵了。除了以上幾點外就只是一條攻擊力和體力更高的雄火龍，難度不算非常高。

至於金火龍就強得多了，就像是雌火龍變成了超級薩亞龍一樣戰鬥力大幅提升，首先牠的咆哮附帶風壓，然後揮尾攻擊的頻率和判定都大幅強化，經常都見到牠在半空瘋狂自轉，稍為靠近就會被尾巴掃到，又痛又會中毒；而且當中毒第二次時更會陷入劇毒狀態（身上有黑煙放出），非常的痛，務必要帶漢方藥在身上。另外以前的三連火球現在會增加二連火球後不出第三發而是前衝過來揮尾的派生，攻擊模式更加多元化。還有就是新加一個核爆大火球，雖不算太難迴避，但威力就相當可怕，就算有200體力都會被打一半血。總之金火龍真是絕對不能大意。

金火龍的套裝效果是「精靈加護極意」（2件）以及「真‧會心擊（特殊）」（4件），最大亮點是金火龍身和腰2件即可構成精靈加護極意及精靈加護LV5，是遊戲中最強的生存向技能之一；尤其面對Master級的歷戰古龍時，就算有200體力都很容易貓車，更顯精靈加護的價值。而兩件金火龍加3件轟龍/黑轟（滿足感解放）亦成為了目前奶媽最流行的配置。

+ 11 + 10 + 9

銀火龍的套裝效果則是「投射器裝填極意」（2件）以及「真‧會心擊（屬性）」（4件），就是這招真屬會令ICEBORNE後期成為屬性武器的天下，銀火4件+黑狼鳥腳成為萬用的屬性武器配置，說是ICEBORNE的校服也不為過。

+ 11 + 10 + 9

武器方面，想當然地金火龍武器是由雌火龍、銀火龍武器則由雄火龍（蒼火龍）派生而成；金火龍的武器擁有壓倒性的物攻同時還有不錯的會心，唯一美中不足是全為毒屬性不能使用無擊（但其實ICEBORNE的毒傷害也是不錯，況且現在無擊削弱了只得5%效果，不用太在意沒有無擊），而銀火龍則物攻稍低，但是有著極出色的會心和火屬性值，配合銀火龍套裝的真屬性會心能發揮強大火力。不論金火還是銀火武器都性能出眾；單看面板的話，銀火龍方面推薦有25%會心的大劍以及綜合性能很高的錘、片手劍及太刀；金火龍因為物攻很高的關係隨便一把都可以，造喜歡的就行了。