PS4《新櫻花大戰》免費體驗版即將推出　玩齊冒險動作mode

日本 Sega Games 預定於 2019 年 12 月 12 日在 PS4 主機上推出的《新櫻花大戰》（新サクラ大戦），宣布將決定於 11 月 21 日起推出本作免費體驗版讓玩家們搶先下載試玩！

《新櫻花大戰》為官方承襲之前所推出的人氣作《櫻花大戰》系列世界觀，以系列作十年後的太正 29 年為背景的系列作新作，在這次遊戲中，除了將會收錄由「久保帶人」擔任人設，包括花組新隊長「神山誠十郎」等在內眾多新角色登場之外，同時在玩法上除了之前系列玩家們所熟悉的 ADV 劇情部分外，在戰鬥方面也將會從原本的 SRPG 戰棋式玩法變更為動作遊戲玩法操作，帶給玩家們不同於之前系列的全新體驗。

而在這次的體驗版方面，目前預定將會從 11 月 21 日起在 PS Store 上推出下載試玩。同時在體驗版中，除了將會收錄以劇情為主的 ADV 部分外，也將會收錄本作以動作遊戲玩法為主的戰鬥部分，讓玩家們可以藉此更加深入熟悉遊戲的玩法與特色！

另外隨著這次體驗版的公開，官方也同步釋出預定在 PS Store 推出的本作預約特典，PS4 專用主題的視覺美術讓玩家們確認欣賞，喜歡這個視覺美術的玩家們，不妨現在就趕快來 PS Store 預約遊戲吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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