【TGS 19】《新櫻花大戰》神秘新角「夜叉」竟由横山智佐配音

【TGS 2019】SEGA《新櫻花大戰》在東京遊戲展公開大量新元素：水樹奈奈加入聲演「柏林華擊隊」成員；神秘新角色降魔「夜叉」竟由1代女主角真宮寺櫻－－横山智佐配音！

《新櫻花大戰》一直最被受批評的地方就是沒再用藤島康介擔任人物設計及插畫，由《死神》作者久保帶人設計的新角色，也不受玩家歡迎。

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《新櫻花大戰》的人設不討玩家歡心，而且整體有一陣說不出的「非日本製作」味道。

但原來遊戲中還有一隊「德國柏林華擊團 黑鐵之星」，所有女隊員都是由另一位插畫家島田フミカネ（島田文金）負責！他是《武裝神姬》、《Strike Witches》等武器娘的知名設計師，新角色更由水樹奈奈及釘宮理恵配音，即時醒神得多！

艾麗絲（CV：水樹奈々）

艾麗絲（18 歲）是「柏林華擊團黑鐵之星」女隊長，為人沉默寡言、忠實可靠、領導才能非常高，上司安排的任務就算多艱難也會堅持完成。私低下非常喜歡日本文化，愛看帝都華擊隊的演出。

瑪格麗特（CV：釘宮理恵）

瑪格麗特（15 歲），柏林華擊團隊員兼作戰參謀，找得「神樂」配音，可想而知都是個有話直說、不怕得罪人的女子。她她相信柏林華擊團隊員的高超能力，所以總是定下一些難度極高的作戰計劃。

靈子戰鬥裝甲 愛森耶卡

柏林華擊團使用的新型靈子戰鬥裝甲。改良自《櫻大戰3》紐育華擊隊星組的「靈子甲冑愛森克萊特」，不過裝甲更厚、火力更強。

黑化版真宮寺櫻？夜叉（CV：横山智佐）

突然出現在一眾主角面前的上級降魔，四處尋找名為「帝鑰」的道具，據說其外貌跟昔日帝國華擊團花組的首席花旦極為相似，難道是黑化版真宮寺櫻？

單看其武士刀都已經知道真實身份。