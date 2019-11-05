《爐石》blitzchung獲邀加入知名戰隊　聲明指人格誠信同等重要

爐石選手blitzchung（聰哥）在最近的一次禁賽事件聲明中，他提到還在考慮是否要繼續打爐石，不過看來他的爐石路還會繼續前進。老牌戰隊Tempo Storm在1日發表聲明，宣布blitzchung的加入。聰哥也表示，他會在禁賽（6個月）結束後繼續爐石職業生涯。

而對於他的加入，Tempo Storm的執行長，也是前爐石職業選手Reynad也發表聲明：

我們相信，支持並鼓勵選手參與跟講出他們熱衷的事物是最優先且最重要的事情。從許多方面來看，我們認為玩家的人格特質與誠信比他在賽事上的成績同等重要。Blitzchung有著驚人的天賦、具感染力的個性還有莫大的熱情，影響著爐石、玩家社群還有他身邊的人。他體現了Tempo Storm信念，我們非常歡迎他成為我們的品牌大使。

▼▼▼相關圖輯：重溫《爐石》blitzchung聰哥禁賽事件▼▼▼

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對於Tempo Storm的邀約，聰哥則表示，加入Tempo Storm一直都是他的夢想。過去這幾個禮拜他一直在想，是否要繼續他的爐石職業生涯；不過他認為他尚未達到他的目標，也不想半途而廢，所以待他禁賽期結束，將會重返爐石賽場。

（Twitter@blitzchungHS）

值得一提的是，Tempo Storm的官網公告並未避諱提起禁賽爭議，從Reynad的聲明中，也清楚傳達了這一點。不過由於仍在禁賽中，聰哥也與戰隊簽約，承諾在這期間會以Tempo Storm一員的身分開實況或製作影片等方式發揮他的影響力，同時持續訓練並增加自己的知名度。

Tempo Storm Twitter帖文（Twitter擷圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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