Switch 瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運 上手玩：Mini Game夠多

【Switch 瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運 評測】兩大遊戲商：任天堂（Nintendo）、世嘉（SEGA）再次合作，靈魂人物Mario、Sonic及朋友們勇闖2020東京奧運異世界；11月1日正式推出的《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》，當中的奧運項目變身Party Game小遊戲選擇甚多，亦有單人挑戰各奧運項目的故事模式，究竟遊戲可否繼《Mario Party》後成為Switch上的Party Game皇者？

SEGA Games繼《2020東京奧運》成為奧運會官方遊戲後，以兩大遊戲製作商 任天堂 及 世嘉 的兩大經典角色：瑪利歐（Mario） & 超音鼠 索尼克（Sonic）及他們的朋友，幻化為參與2020年東京奧運會，再一次成為奧運會指定官方遊戲。

《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》登場角色

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遊戲有超過20名任天堂及世嘉角色登場

首先《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》以小遊戲Party Game為主，一開始便能選擇24款2020東京奧運的小遊戲，另外更有以8-BIT角色玩法，特設10款8-BIT化的比賽項目，當中100米短跑及划艇項目重覆計，全遊戲共有32個小遊戲可以遊玩，更加是一開始不用經單人故事模式解鎖即玩；其中3個以「夢幻」為開頭的遊戲：夢幻競速、夢幻射擊 及 夢幻空手道更是可以4人遊玩，以個人或團隊模式比賽，遊戲中取勝的變化元素更多，亦是考驗友情、找出豬隊友的遊戲！

這34款小遊戲中，玩家可以用Joy-con以體感方式遊玩，至於不能拆除手掣的Switch Lite、裝上Joy-con玩1人模式時，亦可以用ABXY按鍵組合遊玩，不過在遊戲中不能設定獨立玩家用不同模式遊玩（不能個別以體感與按鍵模式對戰），或者這是公平競技吧。

遊戲中可選擇體感或按鍵遊玩，但不能在多名玩家下個別設定以不同方式控制。

筆者試玩了5款包括田徑、技擊及極限運動的雙打項目，部分遊戲使用體感模式輸入是比按鍵控制更方便，尤其在自由體操、滑水、拳擊等以動作組合決勝的項目，利用體感控制的特性更直覺及容易掌握玩法；至於田徑項目中，筆者會偏向推介以ABXY按鍵控制，更容易掌控時間，及時按鍵（如三級跳遠）或快速按鍵（100米短跑）等更易控制，體感輸入的話小心手腕受傷喔。

《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》比賽實況可按下圖

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故事模式單調

說實在，《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》中的單人故事模式，也是一般的角色大亂鬥，當中兩大陣營角色被捲入一部「1964年東京奧運」的桌上遊戲機中8-BIT世界，瑪利歐及超音鼠 在真實的2020東京奧運場館中，以RPG探索方式找尋可以救回朋友的方法，過程中會以項目小遊戲挑戰庫巴及蛋頭博士兩大BOSS，而小遊戲的難度筆者認為不高，純消閑kill time的話亦一玩無妨，亦不用特別地要玩完故事模式才解鎖特別關卡。

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總結：留做聖誕Party Game