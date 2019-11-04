《一拳超人 無名英雄》Beta 評測：埼玉大遲到！戰鬥體驗一般？

遊戲動漫
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《一拳超人 無名英雄》推出封閉 Beta 版，筆者有幸從 BANDAI NAMCO 手上拿到 Beta code，當然不能錯過為大家評測的機會，畢竟很多玩家都想知道埼玉在遊戲是否外掛的存在。馬上為大家帶來《一拳超人 無名英雄》試玩評測。

Bandai 一貫的系統

Beta 版和先前的預告中也能看到，玩家可以自訂一個新人英雄，外表和技能都可自由組合，如《龍珠 Xenoverse 2》。今次的封閉 beta 只開放線上對戰，線上大廳設在英雄協會總部，同一伺服器玩家會在總部碰頭，就如英雄返回協會一樣。估計正式版會分才故事模式和線上對戰，既然有自創角色，應該也少不了育成系統，把不同英雄的技能都集合在一個角色之中。

可以自訂角色（遊戲截圖）

線上對戰大廳，英雄協會總部（遊戲截圖）

埼玉遲到問題嚴重

《一拳超人 無名英雄》的重點當然是一拳超人埼玉，遊戲中只有三人對戰才可選擇埼玉，而且不能隨意出場。遊戲重視動漫中，埼玉時常遲到的特色，要 cd 270 秒才會登場。透過連擊亦可以減少冷卻時間，beta 中見到越多連擊數，就能越快「召喚」到埼玉幫手戰鬥。

雖然埼玉遲到的設計，對於這一類漫改遊戲來說比較新鮮，但筆者覺得冷卻時間太長，反而影響遊戲體驗。《一拳超人 無名英雄》的戰鬥時間為 300秒，如果對手選擇埼玉的話，只要先殺死頭兩名角色就算勝利。筆者試玩時，很多場都出現未等到埼玉就已經分出勝負的情況，唯一一場是對手懂得拉開消耗時間，才能等到雙方埼玉出場。加上，時間減少機制是幫助領先者（連擊較多的一方），即狀態較差的一方見到埼玉出場只會更加絕望，筆者甚至試過一面倒攻擊對方，但最後也未能等到埼玉，這機制反而令遊戲的爽快感下降不少。

經常出現「K.O.」後，仍未等到埼玉出埸的情況（遊戲截圖）

遊戲會出現大量動漫中的畫面及對白（遊戲截圖）

+2

所有人都是一拳就可以秒殺（遊戲截圖）

「破格」的格鬥遊戲

在遊戲的預告也能知道，埼玉和動漫設定一樣，只要一拳就能殺死對手，除了對手也是埼玉的埸合。筆者對埼玉 vs 埼玉的戰爭也沒太大驚喜，由於埼玉是不會倒地的，兩個埼玉只是在互相揮拳，玩家鬥快把攻擊打出來而且，有點脫離格鬥遊戲的樂趣。唯獨，埼玉的「超市減價」對白比較幽默，看到時會引起玩家的共鳴。製作團隊太著重再現埼玉無敵的特點，令遊戲的戰鬥感下降不少，希望在正式版的故事模式中，能帶給玩家更好的體驗。

配角比埼玉更好用，戰鬥的樂趣也更大（遊戲截圖）

埼玉被攻擊也不會倒地和扣血，如對手沒有埼玉的話，等於出埸必勝（遊戲截圖）

總結：一如以往的粉絲向遊戲

BANDAI NAMCO 推出的動漫主題遊戲，大多是粉絲向路線，其他人是難以在遊戲中享受到樂趣。而《一拳超人 無名英雄》亦是一隻粉絲向遊戲，可惜，埼玉設計有點太過，筆者反而使用其他配角更加樂在其中。如無證騎士和音速索尼克，不論是普通攻擊還是連技，都比其他角色（特別是埼玉）來得爽快。

+2

《一拳超人 無名英雄》Beta 直播試玩

（按此睇片）

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