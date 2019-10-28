玩Switch RingFit Adventure要小心？網民指遊戲會「重創下體」

由新垣結衣代言的《RingFit Adventure》（リングフィットアドベンチャー／健身環大冒險）在 10 月 18 日已正式推出，既可以在家運動又能玩遊戲，除了遊戲玩家以外也有不少人入手來鍛鍊身體，不過有玩家實際遊玩後發現，這完全是健身房重訓等級的鍛鍊課程啊！

日本玩家「社畜弁当」就在推特說到《RingFit Adventure》的實際遊玩體驗與宣傳內容完全不同，本來以為是類似《Fitness Boxing》能透過運動來減重的，結果卻是相當完整的健身房重訓課程，單純想要消耗卡路里的話去玩《Fitness Boxing》還比較實際，也勸告其他玩家不要被可愛的廣告蒙蔽了雙眼，否則就會落到肌肉痠痛的下場，並提及希望任天堂能在說明書上寫「在進行遊戲之前請先準備好蛋白粉」等海外玩家的抱怨內容。

而在進行遊戲中小心操作圓環是相當重要的，國外就有玩家在進行圓環推腹肌的動作時，一個不注意就打到了重要部位，而且受害的玩家還不只一個人，另外一位玩家在 Reddit 討論區留言內說他永遠記得在玩《RingFit Adventure》時一定要穿褲子來保護好「小弟弟」了，看來在玩《RingFit Adventure》的時候得要作好萬全準備，才不會在遊戲過程當中造成身心上的傷害喔。

玩《RingFit Adventure》時一定要穿褲子（gamebase提供）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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