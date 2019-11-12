【乃木坂46】松村沙友理、高山一實15/11到台灣　出席聖誕活動

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日本女團「乃木坂46」主要成員松村沙友理與高山一實將在本月15日到台灣，出席「新北市歡樂耶誕城」開城點燈儀式。

松村沙友理與高山一實兩名成員同為乃木坂46一期生，松村沙友理曾為手機品牌、連鎖超商代言拍攝廣告，並且為代言乃木坂46的真人戀愛手遊出席漫畫博覽會；高山一實是乃木坂46第一位以小說家出道的成員，曾參加電視劇與電影的演出。

乃木坂46松村沙友理、高山一實（新北市政府觀光旅遊局）

新北觀旅局也表示，今年初「乃木坂46」曾在台灣舉辦萬人演唱會，非常受到年輕人的喜愛，這次專程來台參與「新北歡樂耶誕城」點燈，明年若有機會，也希望能邀請「乃木坂46」參與新北市其他活動的演出。

（新北市歡樂耶誕城官網擷圖）

【「新北市歡樂耶誕城」開城點燈儀式資訊】

時間：2019/11/15(五)

地點：新北市板橋區中山路一段161號（市民廣場）

來賓：乃木坂46松村沙友理、高山一實

開城秀時間：18:00-19:30

▼▼▼相關圖輯：即睇高山一實第二本寫真集《獨白》拍攝花絮▼▼▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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