《復活邪神3》經典高自由度RPG重製推出　超任版完整內容＋新要素

日本 Square Enix 於 2019 年 11 月 11 日起在 PS4／Nintendo Switch／Xbox One／WIN10／PC Steam／PS Vita／iOS／Android 等平台推出的人氣 RPG《復活邪神》系列三代最新 HD 重製版《復活邪神3》（ロマンシングサガ3），遊戲已於即日起正式上市。

由於本作推出平台同時包括手機與家用機、電腦等各種平台，對想入手的玩家們來說，想必一定也感到困擾，不知道該選哪個平台才好？在這邊，特地針對各平台的特徵進行公開，讓玩家們可以做為參考，來決定該入手哪個平台的版本，好好回味體驗這款人氣作重製版的遊戲魅力！

《復活邪神3》（gamebase授權使用）

附帶一提，本作為一款將官方於 1995 年在 SFC 超任主機上推出的《復活邪神》三代畫面 HD重製，並追加眾多新要素後重新推出的移植作。玩家們在遊戲中，可以從八名主角中選擇其一來進行故事，享受高自由度的冒險劇情。

+ 6 + 5 + 4

同時本次除了將會把當初 SFC 超任版內容劇情完整收錄外，還將會追加新的「暗闇之迷宮」迷宮關卡，以及之前 SFC 超任版所沒有的登場角色新劇情章節外，還加入可以讀取自己記錄存檔，從較強的狀態來重新遊戲的續輪重新遊戲功能，讓玩家們能在更輕鬆的狀態下享受遊戲趣味！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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