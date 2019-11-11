《怪物農場》經典育成Game復活！　線上音樂庫搜尋CD召喚怪物

日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於 2019 年在 Nintendo Switch／iOS／Android 等平台推出，定價各平台都是 1,900 日圓的《怪物農場》（Monster Farm／モンスターファーム），宣布手機版將決定於 11 月 28 日、Switch 版將於 12 月 19 日正式推出上市！

本作為一款將日本 Tecmo 於 1997 年在 PS 主機上推出，讓玩家們化身為一名「飼育家」（ブリーダー）來收集各式各樣怪物進行培育，並讓自己培育出來的怪物出賽來跟其他怪物進行對戰的人氣怪物養成對戰遊戲最新手機／家機移植版。

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在這次遊戲中，除了將會把過去系列備受好評，可透過各式 CD 取得各種怪物的獨特功能，透過線上音樂庫搜索 CD 與歌手名稱，以召喚取得怪物的方式重現，讓玩家們重新回味系列作「播放／養成／對戰」的獨特遊戲樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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