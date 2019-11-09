《R-Type Dimensions EX》經典射擊遊戲iOS上架　無限命唔怕卡關

日本 Tozai Games 自 2018 年起陸續在 PS4／Nintendo Switch／PC 等平台推出，將 Irem Software Engineering 人氣射擊遊戲《R-Type》系列作一、二代同梱合輯的移植作《R-Type Dimensions EX》，宣布自11 月 7 日起正式在 App Store 上推出本作 iOS 版本讓玩家們下載遊玩，定價 600 日圓！

《R-Type Dimensions EX》為一款將 Irem Software Engineering 分別於 1987 年與 1989 年推出的人氣 2D 橫向卷軸類型射擊遊戲《R-Type》系列作一、二代畫面大幅提升，並追加新功能後推出的移植同梱合輯。在這次遊戲中，除了有保留之前大型機台版畫面演出與操作設定的經典模式之外，還將會收錄可以讓玩家們單鍵點擊切換，以 3D 畫面表現，不但在畫面上大幅提升，就連音源也都會更加進化的 3D 畫面模式登場！

除此之外，在這次遊戲中，還加入了不但殘機無限可直接復活，而且還可以透過慢動作鈕來減慢速度，幫助玩家們更容易過關，以及可以直接按一個鈕就讓自己機體火力達到最強狀態，或是可以讓玩家自訂按鈕功能等豐富要素的無限模式登場，加上可以加速遊戲速度的快轉功能、自由關卡選擇與各式各樣鏡頭設定、對應線上排行榜與實績的 Game Center 功能等等，都將帶給玩家們前所未有的《R-Type》系列射擊體驗！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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