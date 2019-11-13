【Death Stranding】MGS神人「儀式之人」BIG SARU出手玩殘敵兵

遊戲動漫
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《Death Stranding》(死亡擱淺/死亡之絆) 的戰鬥元素雖然不多，但其根底也是類似 Metal Gear Solid(MGS)。多年來玩 MGS 玩得出神入化，廣為 Fans 認識的「儀式之人」近日終於推出 Death Stranding 遊玩片，一展身手：

神人「儀式之人」BIG SARU 終於出片，初次他小試牛刀對敵人的送貨兵謬爾驢人，一開始已經展現其熟練的潛行術，極近距離遊走在敵人背後都沒被發現。之後他又扮作謬爾驢人一隊移動，用投擲貨物一同擊殺。再對三人小隊一個轉身假動作Fake開，掉電擊手榴彈解決。途中也幾次使用攻擊＞撞擊＞轉身攻擊，動作乾淨俐落。BIG SARU 也表示「今回は簡単なものを」今次是簡單的東西。期待之後或者會用梯子或懸浮機等，展示更多的玩法。

NicoNico 連結:https://www.nicovideo.jp/watch/sm35943599

「儀式之人」的原ID是「走るダンボール箱」(行走的紙皮箱)，於 NicoNico Video 網站發布發布了很多神級、用盡方法玩弄敵兵的影片因而廣為 Fans 認識。以前他每年都會在聖誕節上傳「戦場のメリークリスマス」(戰場上的快樂聖誕)，以各種技驚四座及難以致信的想法去玩敵兵，令 Fans 以及筆者每年的聖誕節都期待他的傑作。因為他使用了 MGS 的火炬然後360度自轉、牆邊左右像螃蟹般跳舞，又常常在不被發現的情況下用火炬燒著敵兵屁屁至死，此謊誕又爆笑的行為被 NicoNico 的觀眾稱之為「儀式」，固此「儀式之人」因而得名。「走るダンボール箱」後來於 YouTube 開設了頻道，ID 名為「BIG SARU」，也得到了很多外國 MGS Fans 的注目。不過如果懂得日文的話，建議觀看其 NicoNico 有「彈幕」的版本會更加爆笑。

「儀式」的命名 (Nico Nico Video 截圖)

有興趣看看儀式之人昔日神作的，推薦觀看(選日文彈幕)：

儀式之人早期的「聖誕節情酒店殺人事件」https://www.nicovideo.jp/watch/sm13107044

MGS3HD 戰場上的快樂聖誕 2014https://www.nicovideo.jp/watch/sm25144223

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