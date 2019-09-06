Switch《聖劍傳說3 TRIALS of MANA 》名作3D重製預約特典公開

【Nintendo Direct 2019.9.5《聖劍傳說3 TRIALS of MANA 》】SQUARE ENIX除了有《FF7》重製版，超任95年經典動作RPG《聖劍傳說3》的3D重製版，2020年4月24日亦將發售。

【Nintendo Direct 2019.9.5】遊戲共有三條線故事，6個角色可選用不約而同捲入瑪那之力的權力鬥爭中，按照隊伍成員之異，整個冒險旅程的細節都會有變化。3D重製版故事基本不變，但畫面就完全是兩個世界了，而動作戰鬥亦改為第3身視點。此外，遊戲加入大量角色配音及多達60首全新編曲的配樂，整隻遊戲已進化成現在流行的模式，不會覺得是「炒冷飯作品」，絕對比近代不少作品出色。

Switch《聖劍傳說3 TRIALS of MANA 》2020年4月24日發售／實體或下載 約售$399

遊戲平台：Switch／PlayStation 4／Steam

行貨版 語音：日文/英文 字幕：繁中／簡中

Switch《聖劍傳說3 TRIALS of MANA 》（Nintendo Direct 直播截圖）

杜蘭（配音：江口拓也）是佛爾賽那的年輕士兵。（Nintendo Direct 直播截圖）

+ 3 + 2

戰鬥系統已改為現代玩家最習慣的第3身視點，不會覺得out dated。（Nintendo Direct 直播截圖）

可以選擇不同階級，換衫。（Nintendo Direct 直播截圖）

光明／暗黑你選擇走那一條路。（Nintendo Direct 直播截圖）