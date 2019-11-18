PS5傳聞機身手掣設計曝光！改走「深V」？手掣大革新　加無線充電

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony新世代遊戲主機PS5，將在2020年推出。等待的日子總是難捱，近日有德國零售商參考了自己手頭管道提供的線索，製作了PS5主機新手掣概念片，為大家「解解渴」。

根據早前傳出消息，Sony PS5主機採用「深V」造型，被批評外形不討好。

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不過德國零售商Mediamarkt-Saturn根據其擁有線索製作的概念片，卻顛覆了大家想像。如圖所示，PS5主機未有如之前消息的「深V」造型，而是帶圓角的方正形狀，感覺與PS4相差不算遠。

（YouTube截圖）

其左側是兩個USB-C接口，右側是電源鍵，側面有環繞式散熱孔，中間是光碟機位，頂部則可為新手掣DualShock 5無線充電，較PS4插線式充電方便得多。

DualShock 5方面，加上了LED觸摸熒幕，可用於快捷操作及遊戲互動，例如查看小地圖等。

不過打開機都知，手掣屬於常更換產品，而現時PS4手掣已動輒售數百元，若DualShock 5真的加上了LED觸摸熒幕，不知叫價多少了。

雖然影片中的概念機，與Sony原型機差距甚大，惟其實過去最終市售版本，皆與原型機不同，大家也可以期待一下。

PS5預計售價

另外，根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元），詳情可參考以下報道：

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