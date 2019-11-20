《ONE PIECE 海賊無雙4》食人鬼巴特洛馬、白馬卡貝迪修參戰！

日本 Bandai Namco Entertainment 預定於 2020 年在 PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC 等平台推出，也將會推出繁體中文版本的《One Piece 海賊無雙4》（One Piece Pirate Warriors 4／ワンピース海賊無双4），官方特地公開本作新參戰角色的最新畫面讓玩家們欣賞。

在這款將《無雙》動作玩法與尾田榮一郎人氣動漫《航海王》（海賊王）相結合，網羅《海賊王》眾多人氣角色讓玩家們使用闖關，在舞台上享受一騎當千爽快動作快感的人氣動作遊戲《海賊無雙》系列最新作中，故事將會以萬國篇開始到和之國等最新一季動畫劇情為主題，並將會收錄萬國篇與和之國篇的眾多角色登場讓玩家們使用，讓玩家們可以與魯夫（路飛）等人一起對抗包括萬國海賊團 Big Mom、百獸海賊團海道（蓋德）等「四皇」強敵，享受最火熱的《海賊王》戰鬥冒險！

而在這次官方所釋出的畫面方面，除了收錄身為路飛等人粉絲的「食人鬼」巴托洛米奧（巴特洛馬），以及海賊貴公子「白馬」卡文迪許（卡貝迪修）兩名新參戰玩家使用角色的最新畫面讓玩家們欣賞之外，還有路飛與「天夜叉」多佛朗明哥（唐吉訶德·杜夫拉明高）對峙的經典畫面，喜歡《海賊王》的粉絲們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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